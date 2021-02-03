Exatlón: Cecy Álvarez Wushu se sincera con Héroes y rompe en llanto en el campamento. (VIDEO)

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes llegaron a la semana número 23 con los sentimientos a flor de piel. Y es que, Cecy Álvarez ‘Wushu’, rompió en llanto tras confesar que extraña mucho a sus seres queridos de México.

La famosa atleta abrió su corazón para Casandra Ascencio y Doris del Moral, quienes apoyaron a su amiga con un fuerte abrazo y palabras de aliento.

“La primera vez que vine a la competencia, me cuidaba mucho de lo que pensaban de mí o de lo que estaba haciendo. Como que me presionaba para dar mis puntos”, comenzó Cecilia mientras soltó unas cuantas lágrimas en el campamento.

Por si fuera poco, la integrante del equipo azul expresó que la competencia la hizo valorar a todos sus seres queridos: “Esta segunda vuelta me ha pegado más lo de extrañar”, continuó Álvarez quien obtuvo una segunda oportunidad para pelear por el campeonato en Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Cecy Álvarez ‘Wushu’ confiesa que admira el noviazgo de Casandra Ascencio y Christian Anguiano

La coahuilense trascendió que extraña mucho a su novio; sin embargo, la relación de Casandra y ‘Yomi’ la llena de ternura.

Siempre veo a Cas con ‘Yomi’ y me da mucha ternura. Me hace extrañar más a mi pareja. A pesar de que son pocas las semanas que llevó aquí, se siente la carga emocional

“Me ha costado un poquito estar lejos de mi novio. Esta vuelta me ha ayudado más a valorar las cosas que tenía allá afuera. Necesitas tener a alguien al lado para que te entienda y te abrace, pero no tenerlo es muy difícil”, confesó la integrante de Héroes para sus grandes amigas ‘MVP’ y ‘Bulldozer’.

'Wushu' no pudo contener las lágrimas mientras pronunció un emotivo discurso que también conmovió a millones de televidentes en casa.

Se vuelve un poco tedioso el hecho de no poder comunicarte con tu familia. Se vuelve un poco difícil….

Recordemos que, Cecilia Álvarez ‘Wushu’, se convirtió en una de las atletas más polémicas del reality show. La mexicana tuvo grandes problemas para adaptarse con su equipo, pues vivió un contundente distanciamiento con Pascal Nadaud y Valery Carranza.

Pese al distanciamiento con algunos integrantes de Héroes, su pelea con Pato Araujo y las condiciones extremas de Exatlón, ‘Wushu’ no se da por vencida y sueña con levantar la brillante copa de esta cuarta temporada del programa deportivo.

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