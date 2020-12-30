Doris rompe maldición de no ganarle a Zudikey; Cecy ‘Wushu’ y Pascal hacen mancuerna ganadora. (VIDEO)

Durante el segundo día de duelos de la semana 18 de Exatlón: Titanes vs Héroes, el equipo azul tuvo una de sus actuaciones más destacadas luego de que lograron ganar la batalla por los Exapoints, demostrando que sus integrantes pasan por un buen momento.

Durante la competencia por los Exapoints, los atletas azules se mostraron muy concentrados logrando sobreponerse a cada punto que les quitaban los rojos.

Te puede interesar:

Cecy ‘Wushu’ revela que habló con Pascal Nadaud sobre sus diferencias en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Durante la competencia, uno de los puntos más disputados fue por el que se enfrentaron Doris del Moral y Zudikey Rodríguez, quien participó en lugar de Mati Álvarez porque la heptatleta se sintió indispuesta.

Luego de una reñida batalla, al final fue Doris del Moral quien logró imponerse con su precisión y fuerza rompiendo con la ‘maldición’ que venía arrastrando en competencias anteriores de no poder ganarle a la integrante de los Titanes.

Ese logro de Doris fue celebrado por ella y por sus compañeros de equipo, quienes se sintieron motivados por el buen desempeño de la patinadora.



Cecy Wushu y Pascal Nadaud

Aunque en el inicio del regreso de Cecy Wushu a Exatlón, Pascal Nadaud hizo evidente que tenía ciertas diferencias con su compañera, al parecer ahora todo está quedando atrás, luego de que hablaron de sus problemas y tuvieron que trabajar en conjunto en la carrera por los Exapoints.

En la parte decisiva de la batalla, Cecy Wushu y Pascal Nadaud fueron la pareja azul que se tuvo que medir ante Ana Lago y Heliud Pulido para dar el punto de la victoria a su equipo.

La mancuerna ganadora que formaron de inmediato Cecy Wushu y Pascal Nadaud hizo eco en las redes sociales, donde los fans del programa hablaron del compañerismo que demostraron y lo mucho que sorprendieron con su desempeño en conjunto.

También te puede interesar:

Conoce a los futbolistas que dejaron el balón para estar en las tierras y playas de Exatlón. (FOTOS)