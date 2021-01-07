Conoce a los hermanos que han participado a lo largo de las cuatro temporadas de Exatlón México.

Exatlón México se ha convertido en uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana, prueba de ello son sus cuatro temporadas, mismas que nos han mostrado a grandes atletas dejando todo en los circuitos más demandantes del mundo.

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Además de ser grandes profesionales del deporte, se volvieron entre ellos muy buenos amigos, una familia que ahora se quiere y apoya en cada paso que dan dentro y fuera del programa.

Aunque es muy cierto que durante las cuatro temporadas, han participado familiares reales, por eso te presentamos un listado de los que en la vida real sí son familia.

El conteo comienza con Aristeo y Ernesto Cázares. Este par de hermanos se han convertido en los favoritos de la competencia, ya que su destreza, agilidad y talento, los han llevado a levantar la copa Exatlón.

En segundo lugar, se encuentran las hermanas Rodríguez, pues fue hasta la cuarta temporada cuando se pudo apreciar a las velocistas Zudikey y Jennifer dejándolo todo en las playas de República Dominicana, aunque solo fue por un corto tiempo.

Patricio Razo y Mariano Razo son otra pareja de hermanos que tuvieron una participación dentro del reality, ya que conquistaron al público con su increíble flexibilidad en la gimnasia.

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Por último, se encuentran David Juárez La Bestia quien se convirtió en uno de los participantes favoritos para ser el ganador de la tercera temporada y fue en esa misma edición en donde su hermano gemelo, Ian, participó, formando parte del mismo equipo y dejando hasta la última gota para ver triunfar a los suyos.