Los atletas de Exatlón son admirados por millones de personas mexicanas, pues personalidades como Heliud Pulido, Casandra Ascencio, Pascal Nadaud y Mati Álvarez han demostrado sus grandes valores en las tierras más demandantes de la televisión.

Sin embargo, existen dos participantes que son toda una sensación debido a su gran energía, carismática personalidad y deslumbrante sonrisa.

Nos referimos a los hermanos David Juárez e Ian Juárez, quienes conquistaron las tierras de República Dominicana desde la tercera temporada del programa deportivo.

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Y es que, los gemelos, se unieron al equipo de Contendientes, donde dejaron una huella imborrable debido a sus habilidades deportivas y gran desenvolvimiento en los circuitos.

Ian se convirtió en el séptimo eliminado de la tercera temporada, pero cautivó a medio mundo con su rapidez y flexibilidad. Sin duda, fue un atleta que portó con orgullo la camiseta del equipo azul.

Al igual que la entrañable ‘Bestia’, Ian presumió ser un increíble participante con una gran pasión por el deporte. El gimnasta artístico demostró que lo más importantes es la hermandad y el amor por la familia.

Tras su participación en Exatlón, Ian y David se convirtieron en unas verdaderas estrellas de las redes sociales. Fue en Instagram, donde los gemelos dejaron claro que poseen una de las hermandades más estrechas y amorosas.

Ian es uno de los gemelos más cariñosos, pues constantemente dedica emotivos mensajes de apoyo para su hermano David. Fue en julio del año pasado, cuando el gimnasta artístico escribió una inédita carta que conmovió a los internautas:

Es increíble tener momentos de diversión con este brother así como momentos de seriedad en los negocios. Que mejor socio que uno que piensa casi exactamente de la misma forma que yo

Los famosos gemelos comparten muchas cosas en común como su pasión por el deporte, el emprendimiento y los recorridos por su natal Mérida, Yucatán.

Millones de televidentes se han declarado admiradores de este explosivo dueto de hermanos, quienes inmortalizan sus mejores momentos en Instagram.

“Los dos son igualitos”, “Adoro su sonrisa”, “Son idénticos” y “Que bellos ambos” son algunos comentarios por parte de las internautas, quienes viven enamoradas de estos maravillosos atletas.

Las palabras sobran para describir la hermandad de Ian y David; sin embargo, sus fotografías en las redes sociales son el claro ejemplo de lo que significa el amor, compañerismo y complicidad.

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