Estos son los problemas que se han suscitado en el equipo Azul en Exatlón: Titanes vs Héroes.

El equipo azul destaca por ser muy unido, fuerte y perseverante durante las demandantes tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes. Personalidades como Ernesto Cázares, Casandra Ascencio, Pascal Nadaud, Doris Del Moral, Keno Martell y otros han demostrado tener un corazón de oro.

Sin embargo, hasta en las mejores familias hay problemas, pues los azules también han tenido múltiples enfrentamientos que dividen las opiniones de los internautas.

Te presentamos un recuento de las controversias más sonadas en el equipo azul de esta cuarta temporada de Exatlón:



‘Wushu’ vs Pato Araujo

Al inicio de la temporada, se suscitó una de las peleas más virales del reality show, pues Cecilia Álvarez le propinó un codazo al también conocido como ‘Capitán Araujo’.

Cecy negó lo que había hecho, pero más tarde pidió disculpas en una ceremonia previa a una competencia.

Este fue uno de los altercados más comentados por parte de los internautas, quienes explotaron en las plataformas digitales cuando escucharon que Araujo le gritó “gorda” y “cerda” a su compañera.

El futbolista también ofreció una disculpa ante la máxima autoridad Antonio Rosique, pues se sintió arrepentido de insultar a su rival con contundentes calificativos.

⚡🔥Pelea🔥🤼 entre Héroes🔵(Cecilia) y Titanes🔴 (Patricio)"CODAZO"-Exatlon Titanes 🔱 VS Héroes 🦸⚡🔥

Ernesto Cázares vs Heliud Pulido

‘El Campeón Más Querido De México’ también vivió un polémico enfrentamiento con Heliud Pulido, pues este último le hizo una polémica señal al terminar un circuito.

‘Black Force’ fingió que estaba tomando un biberón tras derrotar a su contrincante, acción que desató todo tipo de comentarios dentro y fuera de las redes sociales.

Al parecer, los atletas arreglaron sus diferencias, pues se les ha visto tener breves pláticas durante las competencias.

Heliud pulido se burla de ernesto cazares // exatlon 2020

Te puede interesar:

Familia en Exatlón: Titanes vs Héroes: ¿Cecy Wushu y Mati Álvarez son primas?



Lesión de Steph Gómez

La practicante de jiu-jitsu se convirtió en la primera atleta en abandonar esta cuarta edición debido a una lesión en la tibia. Entre lágrimas, la querida concursante se despidió de las playas de República Dominicana para mejorar su estado físico.

Steph dejó una huella imborrable en el equipo azul y se marchó como una verdadera reina sin corona. La participante también dedicó unas bellas palabras al equipo que la recibió con los brazos abiertos:

Creo en mi equipo y estoy con ustedes. Además, me ha tocado competir contra un gran equipo rival. Sé que estoy en buenas manos y voy a seguir avanzando…

Stephania Gómez ya no continuará en las tierras del Exatlón. | Episodio 10 | Exatlón México

Lesión de David Juárez ‘La Bestia’

El querido gimnasta artístico se convirtió en el segundo atleta en abandonar la competencia debido a una lesión. El yucateco se lastimó la muñeca tras realizar sus increíbles acrobacias durante un circuito; sin embargo, tuvo que abandonar la contienda por el bien de su salud.

La entrañable ‘Bestia’ dedicó un emotivo discurso que sacó una que otra lágrima entre los televidentes:

Todavía no entiendo por qué pasan estas cosas, también siento que no estaba haciendo nada estúpido ni nada loco, estaba compitiendo como debía de ser. Estoy un poco tranquilo porque me fui en mi mejor momento

David Juárez “La Bestia” se lesionó y necesita cirugía. | Episodio 70 | Exatlón México

El frío recibimiento hacía Cecy Álvarez ‘Wushu’

Pame Verdirame, Mauricio López, Ernesto Cázares y ‘Wushu’ regresaron a Exatlón: Titanes vs Héroes debido a la votación de todo el público.

Sin embargo, la llegada de Cecilia provocó gran asombro entre los atletas, quienes apenas aplaudieron cuando la vieron entrar por la maleza de la ceremonia.

Y es que al parecer el equipo de Héroes no se sintió nada motivado con la reincorporación de la famosa atleta.

Hasta la fecha, Cecilia continúa adaptándose a los azules sin perder su carismática y fuerte personalidad que la caracteriza.

¡Pamela, Mau, Cecilia y Ernesto están de regreso! | Episodio 85 | Exatlón México

Pascal Nadaud vs Cecilia Álvarez

El regreso de ‘Wushu’ provocó nuevas fricciones entre los integrantes del equipo azul. Una de las polémicas más fuertes sucedió en el duelo de eliminación entre Valery Carranza, Samara Alcalá y Cecilia Álvarez.

Y es que Cecy prometió a sus compañeros que se dejaría vencer a propósito para abandonar la competencia. La atleta no cumplió su promesa, pues demostró un gran desempeño en el duelo y logró vencer a sus compañeras.

Pascaul Nadaud expresó su descontento tras las acciones de ‘Wushu’ y pronunció un fuerte discurso que fue criticado por los admiradores de la competencia deportiva.

Con ‘Wushu’ tuve mis diferencias al principio de la temporada y sigo teniendolas. Soy una persona muy leal, pero cuando alguien me juega diferente yo pinto mi línea...

Keno Martell vs Pato Pato Araujo

Estos atletas llegaron a los golpes durante un cardíaco duelo en el Exaball. ‘Capitán Araujo’ le rompió la camiseta al también conocido como ‘PlayMaker’, desatando la furia de millones de televidentes.

Keno también hizo de las suyas, pues le propinó un empujón a su rival que terminó en algunos cuantos golpes. Aristeo Cázares y Heliud Pulido fueron algunos atletas que pararon la pelea, pues las cosas estaban demasiado intensas.

Tiempo después, Keno y Pato ofrecieron una disculpa al público mexicano y a los niños en casa por su controversial pelea en las playas de República Dominicana.

¡Confrontación entre Pato y Keno! Se calentaron los ánimos. | Episodio 85 | Exatlón México

Regreso de Ernesto Cázares a la contienda

Pascal Nadaud expuso celos entre el equipo azul debido a la reincorporación de Ernesto Cázares. ‘Blue Viper’ reveló que algunos atletas de Héroes podrían sentirse inseguros o molestos por el regreso del ‘Campeón Más Querido De México’ a la competencia.

Sinceramente no sé qué es lo que pase en el equipo, pero sí, también la vez pasada que salió Wushu, tuvimos un boost para arriba. Ernesto es una persona que inyecta mucha energía en el equipo, pero no sé qué es lo que piensen exactamente Keno y Yommi, que fueron los que estuvieron en esa eliminación con él, de ver regresar a una persona que les costó muchísimo para sacarlo, siento que es un tema que se ha de sentir bien raro

Ernesto también afirmó que su regreso podría haber resultado incómodo para los atletas que llevan más tiempo en la contienda.

Algo que sí me he puesto a pensar es en mi regreso, sí llega ser un poco incómodo el decir que ya estoy afuera y regresé, igual y el equipo no me lo expresa, pero yo los entiendo, el hecho de que alguien eliminado haya regresado, pero siendo honestos, quién le va a decir que no a esta oportunidad

También te puede interesar:

Exatlón: Estos son los sorprendentes datos curiosos que seguramente no conocías del querido atleta Javi Márquez.