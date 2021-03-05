MasterChef México: ¿Quién merece ser el campeón absoluto de la cocina más famosa del país?

Este viernes 5 de febrero, tres exitosos cocineros se enfundan en sus mandiles blancos para cocinar por última vez en MasterChef. Erubiel, Adriana e Itzel esconden maravillosas recetas para cautivar a nuestros queridos jueces Betty, Herrera y Joserra.

Millones de televidentes mexicanos se alistan para vivir esta inolvidable final repleta de emoción, diversión y deliciosos platillos. Por si fuera poco, algunos mexicanos tienen a su concursante favorito para levantar la copa dorada.

Erubiel Sosa

Sin duda, el veracruzano se convirtió en uno de los personajes más odiados y amados de esta temporada de MasterChef. El cocinero fue duramente criticado por sus polémicos comentarios, risas y hasta falta de limpieza en la conocida.

Sin embargo, el también conocido como ‘Panda’ se metió en el corazón de todo México debido a su gran progreso y corazón de oro en la cocina más famosa de México.

Este hombre podría ganar debido a su constancia y perseverancia para perfeccionar cada uno de sus platillos.

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Adriana Salcedo

Y si de polémica hablamos, no podemos olvidar a Adriana Salcedo. La sinaloense desató múltiples críticas debido a sus gestos y controversias con otros cocineros de MasterChef.

Por si fuera poco, la concursante también acusó a Meche de emplatar antes de tiempo, acto que desató todo tipo de comentarios en internet.

Pese a todo, esta cocinera pinta para seguir exquisitas e inolvidables recetas esta noche. Recordemos que, Adriana logró su pase dorado a la final con platillos como torta de pueblo, mini roles de canela, puré de zanahoria y muchos otros más.

Itzel Paniagua

La capitalina también demostró tener contundente carácter para defender sus platillos en la cocina. Y es que, en muchas ocasiones, Paniagua demostró ser una verdadera guerrera en la cocina con múltiples guisados, postres y hasta ensaladas.

Itzel también pinta para levantar el codiciado trofeo de MastreChef, pues es símbolo de superación y de luchar por nuestros sueños.

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