Los exquisitos platillos que consagraron a Adriana Salcedo como la primera finalista de MasterChef México.

Adriana Salcedo, concursante de MasterChef México, fue catalogada como una de las mejores concursantes del exitoso reality show.

Y es que la sinaloense se coló en la etapa final de la competencia tras vencer a talentosos rivales en esta temporada.

La joven, de 26 años, cautivó el paladar de nuestros queridos chefs Betty, Herrera y Joserra, quienes degustaron exquisitos postres de la controversial participante.

Adriana trabajó como cajera en tienda de conveniencia antes de convertirse en una exitosa estrella de MasterChef México. Fue en el programa culinario, donde la cocinera dejó al descubierto sus dotes para la repostería y para crear exquisitos platillos de primer nivel.

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Sin embargo, Adriana también se dio a conocer como una de las concursantes más controversiales de esta exigente edición del reality show.

Salcedo protagonizó múltiples acontecimientos que generaron todo tipo de opiniones en las redes sociales. Por ejemplo, aquella vez que acusó a Meche por continuar cocinando fuera de tiempo.

“Meche siguió emplatando después de que se terminó el tiempo”, expresó la sinaloense al querido jurado de MasterChef.

Por si fuera poco, la concursante latina se dio a conocer como una de las mujeres más contundentes del programa de entretenimiento, pues nunca se quedó callada ante las injusticias.

Pese a las críticas, Adriana logró obtener su pase dorado a la gran final del exitoso reality show. Su paso por el programa no fue nada fácil, pues enfrentó a otros talentosos cocineros que se volvieron una sensación en internet.

Andriana Salcedo dividió la opinión de los usuarios de las redes sociales, pues recibió innumerables críticas por mostrar su verdadera personalidad y ser una mujer honesta ante las cámaras.

Sin embargo, otros cibernautas destacaron que la sinaloense llegó a la final debido a su notable talento en la cocina más famosa de México.

Los inolvidables platillos de Adriana Salcedo que se metieron en el corazón de todo México.

Torta de pueblo: Un platillo a base de frijoles refritos, chorizo con chile, tomate y cebolla, salsa de molcajete de chile de árbol, aguacate y queso gratinado.

Mini rolecitos de canela: Un postre relleno de azúcar mascabada, mantequilla, canela y nuez moscada tostada. El glaseado de crema tenía ralladura de limón y salsa de café, ingrediente que cautivo hasta la misma Anette Michelle.

El dulzor de las flores: Un platilllo hecho con crema de zanahoria y langostino, fue inspirado en las técnicas culinarias de su madre.

Sándwich de pollo rostizado: Un platillo marinado con sal, pimienta y aceite. Creado con scones y mermelada de frambuesa, además de bocadillos ingleses

Puré de zanahoria con mantequilla: Receta a base de salsa, reducción de vino blanco, encurtido de pitahaya, cebolla morada y brote de chícharo.

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