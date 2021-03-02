VIDEO: Así fue el casting de Erubiel Sosa, finalista de la cocina más famosa del país, MasterChef México.

Este viernes, la cocina más famosa de México se viste de gala para recibir a tres queridos finalistas: Adriana Salcedo, Erubiel Sosa e Itzel Paniagua. Todo está listo para que millones de televidentes sintonicen una maravillosa final con exquisitos platillos y mucha diversión en MasterChef México.

Por si fuera poco, Erubiel sorprendió a medio mundo con su maravilloso progreso en la cocina más famosa de la televisión. Y es que el veracruzano ganó su pase dorado a la final con deliciosos platillos que conquistaron a los chefs Betty, Herrera y Joserra.

Sin embargo, el cocinero mexicano pasó por difíciles momentos antes de entrar al prestigiado Top 3 de finalistas. Erubiel fue duramente criticado por su falta de limpieza; sin embargo, tomó los consejos del jurado para mejorar sus habilidades gastronómicas.

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Y como olvidar, el casting de Erubiel Sosa antes de ingresar a MasterChef México, donde cautivó a millones de personas con su preparación de dos exquisitos guisados hechos en casa.

El veracruzano se lució preparando spaghetti a la boloñesa con bolas de carne y queso parmesano. Además, cocinó chuletas de puerco con chipotle y hojuelas de plátano macho.

“Mando este video porque quiero estar en MasterChef, quiero que me tomen en cuenta. Estamos para servirles”, expresó el famoso cocinero demostrando sus ganas por formar parte de la cocina más famosa de México.

Por si fuera poco, el querido mexicano demostró gran profesionalismo durante todo el casting, pues emplató sus guisados como todo un experto en la cocina.

“A mí me encanta cocinar, es un gusto que tengo desde niño”, expresó Erubiel Sosa en un video de Youtube que pasó a la historia.

¿Cuándo es la gran final de MasterChef México?

No te pierdas la esperada final de MasterChef México este viernes 5 de febrero en punto de las 7:30pm por Azteca UNO. Déjate llevar por el profesionalismo de nuestros queridos jueces, el glamour de Anette Michelle y la emoción de nuestros queridos finalistas.

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