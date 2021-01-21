FOTOS: Héroes y Titanes se enfrentaron en la Batalla Colosal. Casandra es la nueva ganadora de la medalla tradicional.

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La vedette fue contundente con Mercadante al pedirle que parara con esta actitud.
Si las bolsas de plástico ya son un caos en tu cocina, este proyecto de crochet te puede ayudar a mantener todo más organizado y limpio en casa.
El Capataz se sinceró con La Negra y le pidió que cambiara su actitud.
Dante está a punto de convertirse en papá, pero parece que no le queda más tiempo de vida. Ahora tendrá que resolver su pendiente a tiempo.
Incluso Rafa aseguró que Kunno le recuerda mucho a su hermano esta noche en La Granja VIP.
Este martes en La Granja VIP estuvo marcado por la tensión y las rivalidades que ya hay dentro del reality. Además, hubo un cardiaco Duelo de Nominación.
Las Granjeras protagonizaron una de las peleas más fuertes de la semana en La Granja VIP.
Al final de la noche, Adal Ramones sorprendió a los Granjeros con una enorme sorpresa: Un enorme tractor con basura. Parece ser que no se emocionaron mucho.
Sus caras lo dicen todo. A la gran mayoría de los Granjeros, no les gustó que Rafa Mercadante fuera el ganador del Duelo de Nominación de este martes.
Rafa Mercadante y Azalia “La Negra” fueron los dos Granjeros que fueron enviados directamente al Duelo de Nominación que nos daría al segundo nominado.
Azalia y María Karunna eran las dos Granjeras que se encontraban en riesgo para ser elegidas por el público para competir en el Duelo de Nominación.
Azalia se vio muy afectada por la nominación del público esta noche en La Granja VIP.
Esta noche los participantes se enteraron de una noticia que los dejó helados.
Hoy todos gritamos: ¡Viva México! Gracias al espíritu festivo, Adal Ramones y los Granjeros jugaron un divertido juego llamado “verdad o chile”.
El Granjero venció a Azalia y evitó ser nominado esta noche en La Granja VIP.
Nana Calistar proporciona predicciones para los 12 signos del zodiaco durante el miércoles del 16 de septiembre, deben tener cuidado con parejas del pasado
Sus caminos se cruzan en un taxi y las joyas podrían terminar en manos de la chofer, la madre superiora o el joven desempleado. No te pierdas el capítulo completo de “Servicio oro” de Rutas de la Vida.
El público y el Capataz ya eligieron a dos Granjeros los cuales se enfrentaron en el Duelo de Nominación de La Granja VIP. Te contamos quién ganó.