Exatlón: Héroes ganan la Fortaleza y llegan motivados a la Batalla por la Supervivencia del domingo.

Una noche histórica se vivió en Exatlón cuando el equipo de Héroes se llevó el triunfo, tras haber vivido una experiencia distinta con "El juego por la fama" y el accidente de Mau Wow que lo hizo salir de la competencia en la ambulancia.

Tras imponerse con un marcador 10-8, los azules ganaron la fortaleza y llegan motivados a la Batalla por la Supervivencia con un triunfo ganado a pulso, tras el esfuerzo de todos sus atletas.

Esta ocasión, Dan Noyola se convirtió en el participante más valioso, ganándose así el gran honor de estar en la habitación VIP.

"El juego de la fama" fue histórico

En "El juego por la fama" compitieron primero entre la rama femenil y la rama varonil por separado para después tener una inédita final entre la mejor de las mujeres y el mejor de los hombres.

El vencedor conseguiría que en las redes sociales oficiales de Exatlón, solo se hicieran publicaciones en torno a él por un día completo y conectar en vivo con todos sus seguidores.

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El premio ayudaría a incrementar su popularidad en la competencia, pues tendría la oportunidad de que a través de las redes sociales, pudiera contactar con más seguidores.

Pato Araujo y Casandra resultaron ser los triunfadores absolutos en sus rubros y finalmente, Ascencio se llevó el premio tras ganar dos de tres rondas de la codiciada final.

Mau Wow salió en ambulancia

Por otra parte, como un auténtico guerrero, el practicante de parkour luchó hasta el final en la batalla por la fortaleza, pero una lesión le impidió continuar en la competencia y tuvieron que darle atención médica inmediata.

Mau Wow se abrió la ceja, por lo que se le atendió inmediatamente en la playa y luego se tuvo que salir en ambulancia para una mejor atención. En su lugar Aristeo Cázares se quedó en el circuito y venció a Cristian.

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