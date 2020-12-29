Atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes opinan sobre la polémica pelea de Pato Araujo y Keno Martell.

Hace unas semanas, las playas de Exatlón: Titanes vs. Héroes ardieron con una acalorada pelea que se suscitó entre Pato Araujo y Keno Martell en el juego del Exaball.

Algunos atletas de la competencia deportiva, emitieron sus respectivas opiniones sobre uno de los enfrentamientos más grandes que se han vivido en las tierras y playas de Exatlón.

Patrick Loliger, quien se convirtió en el sexto eliminado de está edición del reality show, abrió su corazón en Instagram donde compartió sus pensamientos ante el reciente enfrentamiento de ‘Capitán Araujo’ y ‘Playmaker’:

Si de por si es muy difícil estar en Exatlón porque te enojas y te pones triste por cualquier cosa; en Exaball el 10 veces más lo que se vive. No estoy justificando la actitud de ninguno porque los dos tuvieron una actitud pésima y antideportiva…

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Yusef Farah, exintegrante del equipo Héroes, fue otro de los atletas que reaccionó con empatía sobre el enfrentamiento que se suscitó en las tierras de República Dominicana:

Se agarraron a puño cerrado. Lo entiendo porque en mi primer Exaball casi me agarró con Heliud, gracias a Dios me pude contener. No entienden el nivel de las emociones y de la energía que se está generando ahí. Está canijo. Gracias a Dios a mí me tocaron Exaball padres. En Exatlón se vive una intensidad que es difícil de explicar…

Carolina Mendoza, mejor conocida como ‘Sunshine’, agradeció las intervenciones de Heliud Pulido y Aristeo Cázares para detener el altercado en sus compañeros:

La pelea ya se veía venir; Exaball siempre se pone muy intenso. Desde que Pato le rompió la playera a Keno, se prendió todo. Que bueno que Heliud ayudó a Keno a tranquilizarse y Aristeo también se metió a parar…

Gloria Murillo, quien se convirtió en la onceava temporada de esta cuarta temporada, aseguró que prefiere las dinámicas tranquilas y sin tanta intensidad como el Exaball:

Siempre alguien se prende en Exaball, pero prefiero mil veces los mini juegos; ahí nos reíamos y estaba increíble. No estoy del lado de nadie

Recientemente, Daniel Corral, segundo lugar en la primera temporada de Exatlón, se sinceró para sus miles de suscriptores de Youtube y brindó su honesta opinión.

Respecto a lo que sucedió en la pelea, no hay lado bueno, fue un acontecimiento desafortunado e inaceptable para ser sincero. Ellos como deportistas profesionales tienen que saber controlar su cuerpo, su mente y sus emociones…

Más que nada, lo que caracteriza a un deportista profesional de alto nivel, es la capacidad de manejar todas las situaciones. Somos seres humanos y de repente podemos perder la cabeza; ellos perdieron el control de ellos mismos. Hubo un desequilibrio y lo que sucedió no fue lo mejor

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