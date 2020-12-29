Valery Carranza alcanzó 100 victorias en Exatlón: Titanes vs Héroes y lo celebramos con sus mejores FOTOS.

Valery Carranza se convirtió en una de las revelaciones durante esta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes. La también conocida como ‘Melena Azul’ se dio a conocer por ser una de las atletas más queridas por parte de los televidentes, pues conquistó a medio mundo con su liderazgo, temple y grandes habilidades deportivas.

Para sorpresa de todos los admiradores del programa más demandante de la televisión, la querida jugadora de tochito llegó a las 100 victorias durante el reciente capítulo de Exatlón.

Las redes sociales estallaron de emoción, pues celebraron con emotivas palabras a la chica que conquistó a la audiencia con su belleza, velocidad y buena puntería.

Valery Carranza llegó a sus 100 victorias, una vez mas demostrando lo fuerte que es y que dando todo puedes llegar muy lejos, tan orgullosa de ella como siempre TOUCH DOWN BABY!! 🦁💙 pic.twitter.com/2uxQY0XZo7 — ma jo jo jo ! (@indiecpy) December 29, 2020

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Y es que, fuera de la competencia deportiva, la mexicana es una sensual mujer que ama ejercitar su figura y realizar actividades deportivas para mantener un cuerpo esbelto. Fue hace unos días, cuando la integrante de Héroes regaló una postal para todos sus fans acompañada de un singular mensaje:

Tus sueños no tienen fecha de caducidad, respira hondo y sigue…

‘Melena Azul’ también destaca por poseer uno de los rostros más hermosos de Exatlón: Titanes vs Héroes. Prueba de lo anterior es esta foto donde se le puede ver como una completa muñeca realizando patinaje callejero. Una vez más, Carranza inspiró a sus admiradores con una frase demotivación personal:

Nunca te rindas, porque nunca sabes si el siguiente intento es el que funcionará

Por si fuera poco, nuestra querida atleta también esconde un lado divertido que enamora a millones de fanáticos de Exatlón. Fue a principios de noviembre, cuando la coahuilense posó con una paleta y unos lentes, accesorios que dejaron ver su extrovertido estilo.

No dejes que el miedo se interponga en tu camino. Al principio parecerá imposible, pero sigue hasta alcanzarlo

La atleta, de 25 años, también destaca por poseer una excepcional belleza y deslumbrante sonrisa: “Sonríe, siempre hay un motivo”, escribió Valery al pie de esta publicación que ganó 44 mil corazones rojos por parte de sus fans. "Hermosa", "Diosa" y "Que Bonita", fueron algunos comentarios por parte de los cibernautas mexicanos.

Valery Carranza ha tenido una impresionante participación en Exatlón: Titanes vs. Héroes, donde también ha ganado algunas medallas a base de su esfuerzo, dedicación y constancia en cada uno de los episodios del programa deportivo.

No cabe duda que, nuestra querida Héroe es una de las mujeres más destacadas que ha pisado las tierras de República Dominicana, pues constantemente enamora con sus múltiples cualidades y victorias.

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