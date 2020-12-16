Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, vuelve a arremeter contra la actriz Marjorie de Sousa.

Patricia Ramosco, quien es hermana de Julián Gil, arremetió una vez más contra la expareja del actor, Marjorie de Sousa, luego de que ésta última publicara un video en TikTok donde da a entender que no le interesa lo que la gente opine de ella.

En el video que causó el enojo de Ramosco, la actriz y cantante aparece haciendo un lipsync de un audio donde expresa que no la detienen los comentarios de nadie.

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"Quiero que me veas la cara de perfil, de frente, ¿crees que tus comentarios van a detenerme?, ¡Ay por favor!, cómprate una vida y cárgala a mi cuenta", se le escucha decir a la actriz venezolana en el video.

Tras esto, la hermana de Julián Gil compartió el video en su cuenta de Instagram junto a un duro mensaje con el que se le va a la yugular a la mamá de su sobrino Matías, a quien llevan años sin poder ver.

Al inicio del texto que compartió la mujer, ironizó con la actitud de la actriz al destacar que a pesar de que en el video señala que no le importa lo que digan los demás, desactivó la opción de recibir comentarios en su publicación.

“Le resbala tanto que 'desactiva los comentarios' please. La 'sra' jamás dejará de mostrar de que está hecha, siempre será eso, un ser vacío e indolente, sin sorpresas, lo que vemos es el reflejo de su esencia, predecible por demás, básica”, escribió.

En el mismo mensaje, Patricia Ramosco quien se ha levantado como defensora de Julián Gil, afirmó que el video de Marjorie de Sousa muestra su soberbia.

Este video es una muestra más de su soberbia, su falta total de respeto al prójimo, empezando por su propio hijo, que un día verá con dolor la pobreza de alma de su madre

En ese mismo sentido, culpó una vez más a la actriz del distanciamiento entre Julián Gil y su pequeño hijo Matías.

“(A su hijo) lo dejó sin padre y lo usó (y usa) como moneda de cambio y con total descaro, triste por demás y mucho más porque su karma será férreo e inevitable, digna de lástima. Lamentablemente sabemos que no vas a detenerte, te supera el odio y esa amargura interna que ya reflejas de forma exterior, la maldad pasa factura, y hay que pagar las cuentas”, puntualizó Patricia Ramosco.

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