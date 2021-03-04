Previo al Estreno de La Voz Kids, Belinda protagonizará una nueva serie, te contamos todos los detalles.
Nuestra coach aparecerá nuevamente en el mundo de la actuación, después de varios años dedicarse mayormente a la música.
La cantante de “Egoista” aparecerá nuevamente en el mundo de la actuación, y es que después de que Netflix anunciará el claquetazo del inicio de grabaciones, nuestra coach se apoderó de las redes sociales del mundo entero, esta serie marca su regreso a los sets, después de varios años en los que mayormente se ha dedicado a la música.
“Estoy muy emocionada de compartir este nuevo proyecto, tenía muchas ganas de trabajar en España por muchas razones, esto te lo dedico a ti abuelita”. Esto fué publicado por Belinda en su cuenta de Instagram.
Todos tenemos la duda: ¿De qué va la serie? ¿Quién más acompaña a Belinda? ¿Cuál será su papel?, bueno, aquí te lo contamos:
La nueva serie “Bienvenido a Edén” será un thriller juvenil que tendrá que ver con la aventura de un grupo de jóvenes, obviamente tendrá misterio y acción. La historia tendrá locaciones increíbles como Lanzarote y las Islas Canarias.
Belinda compartirá la serie con un gran elenco que incluye a figuras juveniles como Ana Mena, Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Berta Vázquez, Begoña Vargas y Sergio Momo entre otros.
Le deseamos el mayor de los éxitos a nuestra coach en este gran proyecto internacional y estamos ansiosos del Gran Estreno de La Voz Kids por Azteca UNO.