Previo al Estreno de La Voz Kids, Belinda protagonizará una nueva serie, te contamos todos los detalles.

La cantante de “Egoista” aparecerá nuevamente en el mundo de la actuación, y es que después de que Netflix anunciará el claquetazo del inicio de grabaciones, nuestra coach se apoderó de las redes sociales del mundo entero, esta serie marca su regreso a los sets, después de varios años en los que mayormente se ha dedicado a la música.

“Estoy muy emocionada de compartir este nuevo proyecto, tenía muchas ganas de trabajar en España por muchas razones, esto te lo dedico a ti abuelita”. Esto fué publicado por Belinda en su cuenta de Instagram.

Todos tenemos la duda: ¿De qué va la serie? ¿Quién más acompaña a Belinda? ¿Cuál será su papel?, bueno, aquí te lo contamos:

La nueva serie “Bienvenido a Edén” será un thriller juvenil que tendrá que ver con la aventura de un grupo de jóvenes, obviamente tendrá misterio y acción. La historia tendrá locaciones increíbles como Lanzarote y las Islas Canarias.

Belinda compartirá la serie con un gran elenco que incluye a figuras juveniles como Ana Mena, Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Berta Vázquez, Begoña Vargas y Sergio Momo entre otros.

Le deseamos el mayor de los éxitos a nuestra coach en este gran proyecto internacional y estamos ansiosos del Gran Estreno de La Voz Kids por Azteca UNO.

