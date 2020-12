Aristeo Cázares y Heliud Pulido se confrontan tras la polémica que se suscitó en el duelo de eliminación en Exatlón.

Luego de los roces que tuvieron durante la batalla de eliminación de este domingo, Heliud Pulido y Aristeo Cázares se confrontaron frente a sus compañeros de equipo para exponer sus razones sobre lo ocurrido en el programa deportivo.

Recordaremos que, Heliud Pulido, expresó durante el duelo de eliminación que, a su parecer, Mariano Razo y Aristeo Cázares se aliaron para tratar de eliminarlo.

Durante toda la competencia, Pulido mostró su molestia y lanzo una frase que hizo explotar a su compañero Aristeo, quien no dudó en enfrentarlo.

Sobre la actitud de Heliud Pulido, Aristeo Cázares le externó que no le pareció y lo enfrentó mientras despedían a Mariano.

“Tienes algo que decir, de que estás diciendo que somos dos contra uno, mejor relájate. Te vimos, mejor relájate”, le dijo Cázares a Pulido.

Una vez pasado el trance y más tranquilos tras la salida de Mariano Razo, los atletas volvieron a confrontarse en la fortaleza frente a los demás integrantes del equipo rojo.

Al respecto, Heliud Pulido aseguró que notó cómo Aristeo Cázares se vio condescendiente con Mariano, esperando a que el expulsado fuera él.

“Yo en el momento que vi que a Mariano le quedaba una vida y Aristeo tiraba para el piso o hacia la mesa, sentí ahí una espinita en mi corazón”, afirmó Heliud.

Por su parte, Aristeo Cázares reiteró que le molestó mucho lo que su compañero dijo en el momento del duelo de eliminación.

“Me causó mucho conflicto el comentario que lanzó al aíre de ‘me encanta dos contra uno’”, expresó Aristeo Cázares, quien aún lucía molesto por la situación.

En tanto, Heliud Pulido aseveró que lo que dijo fue porque es una persona que acostumbra a decir lo que piensa, por lo que no iba con la intención de generar un conflicto mayor.

“Yo expreso y externo lo que siento, no me quedo callado, no tengo miedo de qué es lo que van a pensar ustedes”, señaló Heliud Pulido frente a los demás integrantes del equipo Titanes.

