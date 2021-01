Samara Alcalá habla de su salud tras sufrir un golpe en la cabeza y abandonar Exatlón en ambulancia.

Luego de que sufriera una lesión durante la batalla por la Fortaleza y tuviera que ser sacada de Exatlón en ambulancia para ser atendida en un hospital, Samara Alcalá pudo regresar a la villa con sus compañeros y continuar descansando.

Sobre lo ocurrido, la atleta afirmó que entró en estado de shock y afirmó que siente que logró terminar el circuito solo por la adrenalina.

“En el juego de la villa hubo un pequeño accidente cuando estaba haciendo el circuito, casi ya al finalizar, pues me golpeé la cabeza con un tubo y me dio shock, porque no me acuerdo de varias codas, sé que terminé el circuito, pero después de haberlo terminado me sentí peor, yo creo que la adrenalina me hizo terminar y llegar al final”, relató Samara Alcalá.

En ese mismo sentido, contó que le dolió tener que dejar la competencia y no seguir apoyando a su equipo. “Me sentí mal, me hicieron falta desde el hospital. No quería quedarme ahí, quería estar aquí con la familia azul”, expresó.

Ya estando en la Fortaleza, donde se la ha pasado descansando, sus compañeros la recibieron con gran alegría y le expresaron lo bien que se sienten de verla mejor.

“Qué bueno que ya estás mejor, de verdad, cualquier cosa que ocupes, aquí estamos, agua o la comida, pues aquí estamos”, le señaló Christian Anguiano.

Por su parte, Samara Alcalá aseguró que ya se siente mejor de salud, pero aún no se siente segura de volver a las competencias.

“Me siento un poco mejor, la verdad no sé si está lista para jugar todavía, porque es una parte muy delicada y me dijeron que tuviera mucho reposo”, compartió a sus compañeros.

Por otra parte, los atletas azules coincidieron en decirle que no se presionara por querer jugar de nuevo, ya que cuenta con su respaldo.

Ante esto, Samara Alcalá se comprometió a seguirse cuidando para lograr una recuperación satisfactoria.

“Quiero jugar, peor yo sé no estoy totalmente al cien, pero voy a tratar de recuperarme lo más rápido posible para estar aportándoles puntos”, afirmó.

