Doris del Moral expresó su alegría cuando su compañera Cecy Wushu aseguró que no quería seguir en Exatlón.

Los integrantes del equipo azul todavía se encuentran molestos con su compañera Cecy Álvarez ‘Wushu’, por supuestamente ser la encargada de idear una estrategia en contra de la recién eliminada Valery Carranza, en Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Todo salió a la luz este lunes, cuando el equipo azul habló de la forma en que sucedieron las cosas antes de la eliminación de Valery, ya que de acuerdo con las declaraciones de los Héroes fue la propia ‘Wushu’ la que aseguró que no quería estar más tiempo en Exatlón, por el recibimiento de sus compañeros a su regreso a las playas más demandantes de la televisión.

El día de eliminación fue la segunda mujer en ser seleccionada para enfrentar los duelos por la permanencia, luego de Samara Alcalá.

Luego de la eliminación de Valery y el buen rendimiento que ha tenido Cecy en los circuitos últimamente, el equipo no dudo ni un segundo en expresar su enojo con ella, pues gran parte de los integrantes de los Héroes preferían que Carranza siguiera en el equipo en lugar de ‘Wushu’.

Una de las primeras en dar a conocer su descontento con la eliminación fue Doris del Moral, quien no se calló nada.

El equipo azul habló con CECY después del duelo de ELIMINACIÓN, ¿qué opinas de su plática? 😱🥺🔵#VamosPorFortaleza 📲

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Antes de salir al juego, Cecy hizo un comentario de que ya no quería estar aquí, que ya se quería ir, que iba a perder. Prácticamente no iba a ganar. Todos estábamos ahí, todos escuchamos, nos ilusionamos, obviamente

Al mismo tiempo, varios miembros del equipo la hicieron responsable del bajo rendimiento de Valery, ya que integrantes como Ernesto Cázares le reclamaron su intento por sacarla de la competencia al dañar su fortaleza mental.

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