¿Qué es el estrés en el trabajo y cómo combatirlo?
El día de hoy hablamos sobre el estrés que se vive en el trabajo, cómo se manifiesta y los consejos para poder reducirlo.
Luz María Saade nos habla acerca de todo lo que existe en torno al estrés generado en el trabajo y la manera en que se manifiesta, desde dolores de cabeza hasta malestares estomacales que pueden llevarte a graves enfermedades. Estos son los consejos que la experta en salud nos aconseja seguir para poder reducir y combatir el estrés.