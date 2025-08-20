Los básicos e imprescindibles en tu mochila para el regreso a clases 2025

Sabemos que los cuadernos, libros, plumones, plumas y más, son parte fundamental para que tengas un buen desempeño en el regreso a clases; sin embargo, existen otros básicos que harán tu vida más fácil y hasta podrían salvarte de un apuro.

Agenda y estuche

Una agenda puede facilitar que lleves un ciclo escolar más organizado, pues en ella podrás plasmar eventos importantes, entrega de proyecto, fechas de exámenes y, por qué no, los cumpleaños de tus compañeros. Un estuche para tus plumones es fundamental para que la organización en tu mochila sea adecuada y sepas dónde está cada cosa.

Paraguas y gafas de sol

En estos meses el clima es muy incierto, por lo que te recomendamos que siempre lleves en tu mochila un paraguas pequeño o, bien, un impermeable. Las gafas de sol pueden ayudarte cuando el clima es muy caluroso, así que no olvides llevarlos siempre.

Kit de higiene

Es indispensable que lleves siempre un gel antibacterial para que lo utilices entre clases y, por supuesto, antes de comer tu lonche.

Cepillo y pasta dental, son básicos para que los puedas usar después del almuerzo.

¡Evita malos olores! Siempre ten a la mano tu desodorante y, si eres chica, no olvides llevar por lo menos una toalla sanitaria.

Un básico que jamás puede faltar es el bloqueador. Recuerda retocarlo por lo menos cada 4 horas.

Elementos extras que puedes llevar en tu mochila

Si quieres pasarla más que increíble en este regreso a clases, puedes llevar varios objetos que pueden ayudarte en cualquier momento: