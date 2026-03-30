¿Se escribe “ceviche” o “cebiche”? La RAE tiene la RESPUESTA DEFINITIVA sobre este platillo típico de Semana Santa

Seguramente más de una vez, al ver el nombre de este platillo anunciado en un negocio o restaurante, te has encontrado con una polémica: ceviche o cebiche. Es común encontrar la palabra en ambas formas pero, ¿cuál es la correcta? La RAE tiene la respuesta y a continuación te la compartimos.

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¿Se escribe "ceviche" o "cebiche"? Esto dice la RAE

Según ha explicado la Real Academia Española en diversas ocasiones, tanto la palabra "ceviche" como "cebiche" son correctas. Incluso son correctas también las versiones escritas como "seviche" o "sebiche".

Sin embargo, según indica la RAE, el primer registro de la palabra es con la variante "ceviche" y con la siguiente descripción: "plato elaborado con trozos pequeños, generalmente de pescado o marisco crudos, que se adoban en jugo de limón o naranja agria y se sazonan con diferentes ingredientes, en especial cebolla picada".

Se cree que el nombre de este platillo podría tener origen en el árabe andalusí o que podría tener origen etimológico como derivado de "cebo", en su significado de comida. En cuanto al sufijo ("-iche"), se piensa que podría venir del mozárabe con un sentido diminutivo (como si dijeras "comidita"), o que podría surgir del quechua ("sibichiy" = hacer cebo).

En resumen, las 4 variantes que mencionamos de la palabra son aceptadas y se usan más dependiendo de la región.

De dónde es el ceviche o cebiche

Se cree que el origen del ceviche se encuentra en un platillo de la cultura pre-incaica mochica, surgido hace más de 2,000 años, de acuerdo con la Universidad San Ignacio de Loyola; se preparaba en el litorial peruano, colombiano y ecuatoriano. Inicialmente era pescado fresco con jugo de tumbo (fruta típica), luego se preparó con chicha y chile; con la llegada de los españoles se agregaron otros ingredientes como la cebolla.

Desde 2023, la preparación y consumo del ceviche peruano es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, nombrado por la Unesco.

El ceviche también se consume en otros países latinoamericanos como México, con variantes en su preparación.