TV Azteca te lleva a ver ¡La Leyenda del Nahual! En el Embarcadero Las Flores Nativitas

TV Azteca te lleva a ver la presentación de La Leyenda del Nahual, el próximo domingo 2 de noviembre en el Embarcadero Las Flores Nativitas, Xochimilco, Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable y mágica, llena de cultura, tradición y arte!

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: