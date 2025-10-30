Así fue la pelea que protagonizaron los papás de Octavio Ocaña en el panteón

Ante la cercanía de la fiesta de Día de Muertos, se ha generado mucha polémica sobre Octavio Ocaña, el actor que murió a los 22 años. Recientemente, el papá del actor denunció a su expareja, quien en algún momento tuvo un fuerte pleito.

VIDEO de Octavio Ocaña compartido por su novia

Un chisme que ha dado mucho de qué hablar al respecto. Es así que te detallaremos qué fue lo que comentó sobre el joven actor, y cuál fue el pleito que ocurrió entre ellos, una situación que ha dado mucho de qué hablar al respecto.

¿Qué comentó el papá del actor?

Como ya lo mencionamos, el padre del joven actor, Octavio Pérez, denunció públicamente a su exesposa Ana Lucia Ocaña en el programa de “De Primera Mano”, quien fue madre de Octavio Ocaña. La pareja en el 2024 había anunciado su divorcio, supuestamente causado por una infidelidad.

Octavio Pérez relata que, en el cuarto aniversario de la muerte de su hijo, al visitar su tumba en el panteón, explicó que tuvo un fuerte pleito contra Ana Lucia. Donde la mujer corrió al señor del panteón. Para no continuar con la discusión, él optó por retirarse de la zona.

Relatando que él y su nueva pareja, recibieron todo tipo de insultos al subir al vehículo durante el pleito. Aunque lo único que los une es su hijo, confesó que la relación que tiene con la madre de Octavio ya se encuentra completamente rota.

¿Cuándo falleció Octavio Ocaña?

No olvidemos que el actor Octavio Ocaña, falleció el 29 de octubre del 2021, a causa de una herida de bala a sus 22 años, noticia que en su momento impactó al público, en especial porque se encontraba grabando una reconocida serie en la televisión mexicana.

En la misma entrevista que dio el papá de la celebridad, detalla que la muerte de su hijo fue un duro golpe para ambos, detallando que es algo que no se le desea a alguien, por lo que han sido años muy difíciles de poder sobrellevar.