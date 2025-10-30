Influencer y activista ha dado a conocer las amenazas que ha recibido y que las autoridades no hacen nada

Para quienes somos amantes de los animales, sabemos que los activistas se encuentran en constante peligro. Es así que una influencer y activista denunció que ha sido víctima de fuertes amenazas hacia ella y a su familia, situación que la pone en alerta.

¡Protestan desde las alturas! Activistas de Greenpeace se manifestaron en la Estela de Luz TV Azteca [VIDEO] Culpando al Tren Maya de daños irreparables en la selva, activistas de Greenpeace se manifestaron en la Estela de Luz. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Por si fuera poco, la misma creadora de contenido denunció que, ante los hechos y la denuncia formal, las autoridades no han hecho nada al respecto. Es así que te detallaremos todo lo que se ha comentado al respecto.

¿Qué son Seres Libres?

Seres libres en Instagram se trata de un santuario de rescate animal, quien se ha destacado por salvar no solo a caballos y burros, también ha hecho lo posible por ayudar a todo tipo de perros y gatos que han sido víctimas de algún tipo de maltrato o violencia, convirtiéndose en una importante organización.

La influencer y activista que lleva a cabo los rescates, denunció que ha sido víctima de amenazas, donde ha recibido en la puerta de su hogar amenazas contra la vida de ella y de su hija, con hojas y una tumba vacía donde supuestamente las iban a asesinar. Incluso, se enviaron fotos de su hija.

Ante los hechos, en un video detalla que responsabiliza lo que le pasé a Alma Tapia Amaya, al personal de CEPANAF y PROPAEM, detallando que buscan callarlos. Ante los terribles hechos, mediante un comunicado exprés, detallaron que las autoridades no han hecho nada al respecto.

¿Qué acciones está realizando el santuario?

Ante la inactividad de las autoridades, la influencer detalló que, debido a las constantes amenazas que han recibido, como medida de protección, se llevará a cabo la reubicación del refugio.

Puesto que la vida de la activista, la de su hija y la de todos los animales en el santuario se encuentran en peligro, por lo que se tomó la difícil decisión. Lamentablemente, ante lo ocurrido, se menciona que el futuro de “Seres Libres”, también se encuentra incierto.

Por ahora, la ubicación del santuario se desconoce, posiblemente sea por el gran riesgo que han experimentado. Aun así, detalló que en los próximos días anunciarán su nueva ubicación, por lo mientras experimentarán una dura transición.