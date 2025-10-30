La Bea compartió con El Patrón detalles dolorosos de su vida familiar: “No he sanado esa parte”

Las emociones afloraron una vez más dentro de La Granja VIP cuando, en un momento de confianza, La Bea abrió su corazón frente a El Patrón. En medio de la tranquilidad de la habitación del Capataz, la conversación entre ambos granjeros tomó un rumbo personal y profundo que sorprendió por la honestidad con la que se expresaron.

¿Qué dijo La Bea sobre su relación con su papá?

En un tono pausado, La Bea confesó que aún le cuesta sanar el abandono que vivió por parte de su padre. Contó que él se alejó de su vida cuando ella era pequeña y que, muchos años después, ya en su etapa adulta, retomaron la comunicación. Aunque ahora mantienen contacto, dejó claro que el proceso emocional continúa. La convivencia con su papá sigue siendo un reto, ya que aún está en ese proceso de dejarlo conocer quién es ella ahora, desde lo que ha construido como mujer independiente y trabajadora.

También recordó que su madre y su tía mayor, siendo apenas unas adolescentes, tuvieron que hacerse cargo de sus ocho hermanos, ya que sus abuelos trabajaban jornadas largas fuera de casa. Esta historia familiar, según compartió, marcó profundamente la forma en la que ve las responsabilidades y los vínculos afectivos.

¿Cómo reaccionó El Patrón a la historia de La Bea?

El Patrón, con una mirada serena, escuchó cada palabra con atención y empatía. No tardó en compartir que él también ha atravesado por momentos similares, y aprovechó para darle un consejo desde su propia experiencia. Le sugirió que se tome el tiempo necesario para sanar, recalcó que nadie puede resolver lo que ocurre alrededor si no ha hecho las paces con lo que lleva dentro.

Además, reflexionó sobre el papel que juegan los padres en la vida de sus hijos y cómo, a pesar de los errores o ausencias, no se trata de juzgar, es un reto para entender que cada persona actúa desde su historia. Aunque dejó claro que eso no significa permitir abusos, su mensaje giró en torno al perdón y a la libertad emocional.

La charla terminó en silencio, pero con una sensación de conexión real. Y es que en La Granja VIP, entre tareas y competencias, también hay espacio para sanar heridas del alma.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.