El Patrón festejó el cumpleaños de su esposa desde La Granja VIP con una decisión inesperada

Desde su ingreso a La Granja VIP, El Patrón ha demostrado ser un gran estratega y competidor, pero también puso en claro que su corazón sigue conectado con el exterior. Este jueves 30 de octubre, en plena jornada de actividades dentro del reality, sorprendió a todos los granjeros y al público al revelar un gesto muy especial para celebrar el cumpleaños de su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero.

¿Qué hizo El Patrón por el cumpleaños de su esposa en La Granja VIP?

En medio de la rutina del día, El Patrón apareció sin su característica barba, lo que dejó boquiabiertos a varios compañeros. El cambio radical en su imagen no fue producto del calor, del juego o de una simple ocurrencia, en realidad fue una muestra de amor. Según explicó él mismo, decidió afeitarse como símbolo de cariño y como un regalo simbólico que pudiera llegar hasta su esposa desde el encierro.

Mientras hablaba frente a la cámara, El Patrón envió un emotivo mensaje a Carmen, donde le dedicó palabras llenas de amor y gratitud. Aseguró que, aunque el único obsequio tangible en estas circunstancias era su nueva apariencia, su entrega y amor eran lo más importante. Recordó además cómo algunos lo prefieren con barba y otros sin ella, al mencionar incluso sus tiempos en WWE, cuando también lucía afeitado.

La sorpresa no pasó desapercibida en La Granja VIP. Según El Patrón, algunos aseguran que se veía más joven y otros destacaron con barba se ve más “malo” como villano, así que pidió a sus seguidores que opinaran, cómo preferen al El Patrón con barba o sin ella.

Además, en La Granja VIP se celebra otro cumpleaños este 30 de octubre, pues Kim Shantal festejó con una sorpresa al recibir un mensaje de su novio.

