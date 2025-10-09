TV Azteca te lleva al concierto de Chacho Gaytán donde presentará su nuevo álbum “Sirenas”

TV Azteca te lleva al concierto de Chacho Gaytán, el próximo viernes 10 de octubre en el Teatro de la Ciudad – Donceles 36, Centro Histórico. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable donde será participe de lanzamiento del nuevo álbum del compositor mexicano.

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: