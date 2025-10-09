¡Se nominarán CARA A CARA! La Granja VIP estremece a las redes con su dinámica más temida, La Asamblea

La experiencia La Granja VIP TikTok duró 24 horas, pero nos dejó completamente picados con el nuevo reality show de TV Azteca y nos demostró que las cosas se van a prender muy rápido. Una de las dinámicas que más está generando expectativa es La Asamblea, el proceso de nominación donde los granjeros se dirán todo lo que piensan, cara a cara.

Así funciona La Asamblea en La Granja VIP

Los 15 creadores de contenido que vivieron la experiencia de ser granjeros por 24 horas escucharon de voz de Kristal Silva cuáles serán las reglas de La Asamblea. Posteriormente, mediante TikTok y el sitio web oficial de Azteca UNO pudimos ver el proceso de nominación.

Leslie Gallardo había ganado el puesto de Capataz en una dinámica previa, por lo que ganó beneficios: dormiría en el Cuarto del Capataz y no podía ser nominada. Caín Guzmán, a quien ella eligió para acompañarla en el cuarto, también era inmune. Sin embargo, ninguno de los dos podía atestiguar La Asamblea.

En La Asamblea, cada granjero es nombrado y pasa a una plataforma circular. Ahí, debe decir quién es la persona que quiere nominar y por qué. Luego, el otro granjero en cuestión tiene derecho de réplica.

La experiencia La Granja VIP TikTok duró 24 horas, pero rápidamente los ánimos se encendieron en La Asamblea y nos dieron una probada de lo que será este reality show.

Las redes sociales se sorprenden con La Asamblea

En redes sociales como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), usuarios han mostrado sorpresa ante la dinámica de La Asamblea. “Las nominaciones serán cara a cara, esto se va a poner bueno” y “qué fuerte”, son algunos de los comentarios.

Muchas personas aplauden esta manera de proceder: “así se debe nominar en los realities, de frente”. También hay quienes ya están especulando cómo se pondrá de tenso el ambiente a partir de este domingo 12 de octubre. ¿Te imaginas a Alfredo Adame nominando a “El Patrón”, o viceversa?