Filtran fotos y vídeos de Lupillo Rivera y Belinda cuando eran pareja

Entre Lupillo Rivera y Belinda, existió un romance que durante mucho tiempo dominó las redes sociales. Recientemente, el cantante ante el anuncio de su libro, detalló que hará mención sobre sus relaciones sentimentales del pasado, situación que ha reabierto el chisme sobre su noviazgo.

En las redes sociales, se han difundido fotos y videos de cuando los artistas eran pareja, imágenes que han dejado a todos los internautas boquiabiertos, provocando un sinfín de reacciones al respecto. Esto es lo que se sabe sobre dicho contenido visual.

¿Qué pasó entre Lupillo y Belinda?

Se sabe que aproximadamente en el 2019, Lupillo Rivera y Belinda pasaron mucho tiempo juntos, después de estar trabajando en el mismo reality musical. En la cuenta de TikTok de Team Peloteros (@teampeloterosoficial), se filtraron fotos y videos de cuando eran pareja.

Donde se les ve muy juntos en una fiesta, mientras en la parte trasera hay un mariachi tocando en vivo. Aunque se les ve bailando al ritmo de la música, hay varios usuarios que comentaron que la cantante se veía incomoda, ya que su cuerpo lo alejaba del cantantes. Estos fueron los comentarios más sobresalientes:

Se ve super incomoda

Casi se quebró queriendo alejarse lo más posible de él

El lenguaje corporal dice que no quería bailar ni que la besara

Hasta yo sentí la incomodidad de Beli

Otra de las imágenes que se filtraron, se ve a la ex pareja sentada en una mesa de jardín, mientras beben unas copas de vino. Dentro de las pruebas publicadas por la red social, detalla que las pruebas muestran que sí hubo un supuesto romance entre ellos.

¿Cuánto tiempo anduvo Lupillo con Belinda?

Lupillo Rivera con el lanzamiento de su nuevo libro, ha señalado que su relación con Belinda tuvo una duración de 5 meses, y fue tan fuerte su conexión que en algún momento él consideró tener hijos con ella, siendo declaraciones que han sorprendido a todos al respecto.

Con las fotos y videos filtrados, por ahora los artistas involucrados no han emitido alguna declaración sobre los hechos, explicando la razón de dicho contenido y detallando la veracidad de ellos.