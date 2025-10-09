¡Estrategia silenciosa y alianzas! Conoce qué prefiere Omahi para La Granja VIP

El popular influencer Omahi , quien se convirtió en la onceava celebridad confirmada para unirse a los retos y el trabajo de La Granja VIP, se confesó en una divertida dinámica y reveló qué es lo que prefiere en este reality: ¡te sorprenderán sus respuestas!

¿Qué prefiere Omahi para La Granja VIP?

Hace apenas unas horas, la cuenta oficial de Instagram de La Granja VIP publicó un video para comprobar que, al igual que sus otros compañeros, Omahi se sometió a la dinámica "¿Qué prefieres?”, una actividad en la que el influencer aceptó que prefiere ser silencioso, pero contundente, a la hora de la estrategia.

Fiel a su estilo, Omahi aceptó que prefiere ser el líder, aunque a la hora de las estrategias detalló que le gustan más las tácticas silenciosas que las explosivas; sobre los retos... ¡le dio su “palomita” a las pruebas físicas , aunque no rechazó las mentales!

“Las alianzas siempre son buenas”, aceptó Omahi cuando reveló sus expectativas de trabajo para La Granja VIP; por otro lado, también confesó que ¡prefiere hablar con los animales! “A veces son mejores que las personas”, reconoció.

Omahi también se mostró entusiasmado con ser el “héroe” de La Granja VIP y competir con rivales fuertes en lugar de concentrarse en los granjeros más débiles... ¿qué tal, crees que el influencer se convierta en un concursante de cuidado en esta apasionante aventura o no?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con todo el carisma viral de Omahi se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality en la plataforma de streaming Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: