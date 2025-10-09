¡A sudar! El inesperado desafío de La Granja VIP que hizo sufrir a los tiktokers: VIDEO

La Granja VIP TikTok se convirtió en una experiencia completa para los 16 creadores de contenido que se aislaron en sus instalaciones durante 24 horas... ¡el desafío diario, por ejemplo, no podía faltar y así les fue en esta “probadita” del reto que requirió de mucha paciencia y destreza!

¿Cuál fue el desafío para los tiktokers de La Granja VIP TikTok?

Ni la lluvia, el lodo o el frío fueron un impedimento para que los tiktokers que aceptaron vivir la experiencia de La Granja VIP por un día salieran al patio de juegos para ponerse a prueba con uno de los desafíos que harán sudar a las celebridades en sólo dos días:

“Obviamente también tenían que vivir esta parte importante: la zona de juegos, granjeros y granjeras tendrán que competir a lo largo de la semana y pues ustedes tenían que vivirlo este día”, explicó nuestra conductora Kristal Silva cuando presentó el reto.

Con los equipos y capitanes perfectamente elegidos, Kristal Silva les explicó la competencia: “Este juego es en relevo: uno de los granjeros tomará la cuchara, el huevo, lo colocará en la cuchara y con el equilibrio tendrán que avanzar a través de los obstáculos”, detalló Kristal.

Atravesar una montaña de paja, hacer pasar la cuchara con el huevo por un laberinto verde de abajo hacia arriba, avanzar a una ratonera, y superar otro laberinto rosa formaron parte de los obstáculos que incluyó esta prueba que sacó el lado animal de los tiktokers

¡El reto sonó complicado, pero llevarlo a cabo fue todavía más difícil porque si a los tiktokers se les caía el huevo en el laberinto tenían que empezar todo el circuito de nuevo, además de que los nervios siempre estuvieron presentes!

Al final, el equipo de Leslie Gallardo resultó triunfador luego de unos electrizantes minutos en el que además de empaparse de lluvia los tiktokers experimentaron un poco de lo que les espera a celebridades como Alfredo Adame, “El Patrón” y Kim Shantal... ¡qué tal!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: