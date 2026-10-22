La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más vivas y profundas en los hogares mexicanos. Sin embargo, de cara a las festividades de noviembre de 2026, planificar las compras con anticipación es indispensable para cuidar la economía familiar al poner la ofrenda.

De acuerdo con estimaciones del mercado y las herramientas de monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el costo para instalar el altar varia significativamente según el tamaño, la complejidad y el tipo de productos seleccionados.

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¿Cuánto cuesta la ofrenda de Día de Muertos 2026?

El gasto final depende enteramente de la cantidad de niveles, platillos y decoraciones que decidas incorporar a tu altar. Los sondeos comerciales y de la Profeco dividen los presupuestos en tres categorías principales:

Ofrenda básica o sencilla: Ideal para espacios reducidos o presupuestos ajustados. Su costo oscila entre los $#50 y $700 pesos, incluyendo únicamente los elementos indispensables, como agua, sal, una fotografía, pocas flores y veladoras.

Altar tradicional de 3 niveles: Es el modelo más común en las casas mexicanas. Requiere una inversión de entre $900 y $1500 pesos, ya que suma varios ramos de flores, sahumerio, calaveritas de azúcar y alguna porción de comida preparada.

¿Cuánto cuesta la ofrenda de Día de Muertos 2026?

Altar monumental o familiar grande: Para estructuras más elaboradas o dedicadas a múltiples difuntos. El costo parte desde los $2,500 y puede superar los $4500 pesos, debido al volumen de platillos cocinados, variedad de frutas, licores y arreglos florales premium.

Lista promedio de precios por elementos para la ofrenda de Día de Muertos 2026

La flor de cempasúchil cuesta entre $25 y $120 pesos, dependiendo de si son macetas, ramos pequeños o ramos grandes.

El pan de muerto tradicional tiene un costo de entre $21 y $25 pesos por pieza, aunque las versiones familiares, gourmet o rellenas escalan de $150 hasta más de $340 pesos.

¿Cuánto cuesta la ofrenda de Día de Muertos 2026?

Las veladoras tienen un precio de entre $21 y $25 pesos; las calaveritas de azúcar o chocolate van de los $35 a los $50 pesos. El papel picado de los $25 a $30 pesos.

El incienso de copal puede costar más de $100 pesos en presentaciones de 100 gramos, mientras que las raciones de alimentos preparados pueden costar hasta $200 pesos mexicanos.

