¿Cuánto cuesta la ofrenda de Día de Muertos 2026?
¿Cuánto gastarás en tu altar este año? Según estimaciones basadas en datos de la Profeco, poner la ofrenda de Día de Muertos 2026 costará más de 350 pesos
La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más vivas y profundas en los hogares mexicanos. Sin embargo, de cara a las festividades de noviembre de 2026, planificar las compras con anticipación es indispensable para cuidar la economía familiar al poner la ofrenda.
De acuerdo con estimaciones del mercado y las herramientas de monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el costo para instalar el altar varia significativamente según el tamaño, la complejidad y el tipo de productos seleccionados.
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¿Cuánto cuesta la ofrenda de Día de Muertos 2026?
El gasto final depende enteramente de la cantidad de niveles, platillos y decoraciones que decidas incorporar a tu altar. Los sondeos comerciales y de la Profeco dividen los presupuestos en tres categorías principales:
Ofrenda básica o sencilla: Ideal para espacios reducidos o presupuestos ajustados. Su costo oscila entre los $#50 y $700 pesos, incluyendo únicamente los elementos indispensables, como agua, sal, una fotografía, pocas flores y veladoras.
Altar tradicional de 3 niveles: Es el modelo más común en las casas mexicanas. Requiere una inversión de entre $900 y $1500 pesos, ya que suma varios ramos de flores, sahumerio, calaveritas de azúcar y alguna porción de comida preparada.
Altar monumental o familiar grande: Para estructuras más elaboradas o dedicadas a múltiples difuntos. El costo parte desde los $2,500 y puede superar los $4500 pesos, debido al volumen de platillos cocinados, variedad de frutas, licores y arreglos florales premium.
Lista promedio de precios por elementos para la ofrenda de Día de Muertos 2026
La flor de cempasúchil cuesta entre $25 y $120 pesos, dependiendo de si son macetas, ramos pequeños o ramos grandes.
El pan de muerto tradicional tiene un costo de entre $21 y $25 pesos por pieza, aunque las versiones familiares, gourmet o rellenas escalan de $150 hasta más de $340 pesos.
Las veladoras tienen un precio de entre $21 y $25 pesos; las calaveritas de azúcar o chocolate van de los $35 a los $50 pesos. El papel picado de los $25 a $30 pesos.
El incienso de copal puede costar más de $100 pesos en presentaciones de 100 gramos, mientras que las raciones de alimentos preparados pueden costar hasta $200 pesos mexicanos.