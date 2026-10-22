Natalia Alcocer ARREMETE contra “Mono” Osuna durante La Asamblea de La Granja VIP: “Te salva el público, no tu talento”

Natalia Alcocer cuestionó a Mario “Mono” Osuna durante La Asamblea de La Granja VIP y le recordó que fue Azalia Ojeda quien lo salvó anteriormente. La granjera retomó el apodo de “Don Verdolagas”, que el deportista había utilizado para referirse a sí mismo, y aseguró que todavía debía demostrar que podía enfrentar una nominación y regresar a la competencia gracias al respaldo del público.

La granjera cuestionó que Mono utilizara esa expresión para presumir un resultado que, según su planteamiento, no había conseguido por sí solo.

Natalia Alcocer nomina Mono Osuna en La Granja VIP

Al comenzar el cara a cara, Natalia invitó al deportista a acercarse con una referencia directa al sobrenombre que él había adoptado. “Véngase, Don Verdolagas, para acá”, expresó antes de comenzar con sus señalamientos.

Una vez frente a su compañero, Alcocer cuestionó lo que considera una actitud de soberbia por parte del deportista.

“Cuando creo que ya llegaste al tope de soberbia, descubro que se puede aún más contigo”, señaló.

Después, recordó el episodio que dio origen a su cuestionamiento: “La semana pasada, cuando te salvó Azalia, te autonombraste Don Verdolagas”.

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Natalia también reconoció la trayectoria deportiva de Mono, pero estableció una diferencia entre sus logros anteriores y las condiciones de La Granja VIP.

“A comparación de tu trabajo y de tu carrera y en otros realities que has estado, en este reality te salva el público, no tu talento, porque eres un gran deportista”, declaró.

La granjera continuó con sus señalamientos y manifestó que, desde su perspectiva, Mono evita exponerse a una nominación porque teme el resultado de la votación. “A mí me huele que te estás muriendo de miedo, hermano, porque no quieres ir a la tabla de nominados”, afirmó.

Enseguida, le explicó qué tendría que suceder para que ella considerara justificado el sobrenombre. “La próxima vez que digas que eres Don Verdolagas, es porque fuiste, te probaste y el público te regresó y hasta gritó contigo”, sostuvo.

Natalia Alcocer afirma que no está de acuerdo en que las personas sean INTIMIDADAS en la nominación a Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

¿Qué respondió Mario “Mono” Osuna a Natalia Alcocer?

Después de escuchar los cuestionamientos de Natalia, Mono Osuna recibió la oportunidad de responder durante La Asamblea. Sin embargo, en lugar de discutir directamente las declaraciones de su compañera, el deportista hizo referencia al domingo y pidió el apoyo de quienes siguen su participación en el reality. “Nos vemos el domingo. Vamos a demostrar que el Mono no juega solo en La Granja VIP”, afirmó.