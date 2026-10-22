Fernando Lozada nomina a Kunno y casi lo DELATA por el robo al Capataz en La Granja VIP: “Hiciste una travesura y no estoy de acuerdo”

Fernando Lozada nominó a Kunno durante La Asamblea de La Granja VIP y estuvo cerca de revelar una travesura que el influencer había realizado en la habitación de Julio Camejo, El Capataz. Aunque aseguró que no estaba de acuerdo con lo sucedido, decidió mantener su promesa de no contar los detalles frente a sus compañeros, quienes habían participado o conocían lo ocurrido. El señalamiento llegó después de que Kunno se llevara alimentos y vino de la habitación de Julio Camejo para compartirlos con los Peones.

¿Qué le dijo Fernando Lozada a Kunno durante La Asamblea de La Granja VIP?

Cuando llegó su turno de nominar, Lozada eligió a Kunno y comenzó su intervención haciendo referencia a lo que había sucedido anteriormente. “Hicieron una travesura. Tú fuiste el protagonista”, expresó frente a su compañero, quien respondió: “Obvio, como siempre”.

Fernando reconoció que se había reído de lo ocurrido, pero también dejó claro que no compartía la decisión de quienes participaron en la travesura.

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“Me reí otra vez, sí. Es que no puedo hacer otra cosa. Y no voy a decir la travesura, honestamente, porque eso es algo que les dije que no haría”, explicó.

El granjero continuó con su argumento y señaló que tanto Kunno como las personas que estuvieron presentes sabían exactamente de qué estaba hablando.

“Pero sabes bien a qué me refiero y no estoy a favor de eso. Y ya lo saben todos los que estaban ahí”, agregó. Por su parte, Kunno respondió brevemente: “Se llama ser reality fair. Gracias”.

¿Qué robó Kunno de la habitación de Julio Camejo en La Granja VIP?

La travesura a la que apuntó Fernando se relaciona con un episodio protagonizado por Kunno durante la séptima semana de La Granja VIP, cuando el público lo eligió para compartir la habitación de Julio Camejo, El Capataz. Kunno tomó comida y vino de la habitación de Julio Camejo para compartirlos con los Peones. Entre los productos mencionados por los participantes estaban chocolates, queso, papas, pan y vino.

Después de lo ocurrido, el influencer incluso improvisó una canción sobre los alimentos que habían consumido y bromeó con sus compañeros acerca de las posibles sanciones.