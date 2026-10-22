Si estás pasando en dar el tijeretazo o actualizar tu estilo actual, los expertos de los salones más importantes ya tienen sus favoritos. Estos son los 5 cortes femeninos de pelo corto que triunfan este otoño-invierno por ser bonitos, rejuvenecedores y sumamente fáciles de peinar en casa.

La temporada de frío ha traído consigo una fuerte necesidad de autenticidad, frescura y sobre todo, comodidad en el mundo de la belleza capilar. Las melenas rígidas o excesivamente pulidas quedan en el pasado.

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5 cortes femeninos de pelo corto para otoño-invierno 2026

Bixie largo y texturizado

El híbrido perfecto que dominó los años 90 regresa con una silueta renovada. A medio camino entre el pixie y el bob, el bixie largo ofrece la ligereza de un corte corto pero conservando suficiente longitud para enmarcar el rostro o incluso recogerse sutilmente derás de las orejas.

Bixie largo y texturizado

Soft Mullet

El rebelde corte mullet de los años 80 sigue su evolución hacia una vertiente mucho más sofisticada y femenina. El soft mullet se distancia de las versiones gráficas o extremas de temporadas pasadas para ofrecer un acabado mucho más difuminado y comercial.

Soft Mullet

Bob corto desfilado

El bob es el rey indiscutible de las melenas cortas, pero este invierno se despoja de sus líneas rectas y compactas. El bob desfilado recurre a las capas invisibles para restar peso y aportar dinamismo.

Bob corto desfilado

Pixie Shag

Para las amantes del verdadero pelo corto, el pixie shag se corona como la alternativa más moderna. Fusiona la estructura recortada del pixie tradicional con el juego desenfadado de capas escalonadas del icónico shaggy.

Pixie Shag

Tuft Bob

Haciendo homenaje a la sofisticación del french bob, el nuevo tuft bob emerge como una mirada fresca e innovadora para los meses fríos. Con un largo que se asienta de manera elegante a la altura de la mandíbula, su secreto radica en incorporar sutiles mechones estratégicamente despeinados al final del contorno.

Tuft Bob

El éxito de estas tendencias radica en que no dependen de un peinado complicado para lucir con personalidad.

