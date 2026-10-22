5 cortes femeninos de pelo corto que triunfan este otoño-invierno
¿Quieres un cambio de look radical y cómodo? Te presentamos los 5 cortes femeninos de pelo corto que triunfan este otoño-invierno. Diseños fáciles
Si estás pasando en dar el tijeretazo o actualizar tu estilo actual, los expertos de los salones más importantes ya tienen sus favoritos. Estos son los 5 cortes femeninos de pelo corto que triunfan este otoño-invierno por ser bonitos, rejuvenecedores y sumamente fáciles de peinar en casa.
La temporada de frío ha traído consigo una fuerte necesidad de autenticidad, frescura y sobre todo, comodidad en el mundo de la belleza capilar. Las melenas rígidas o excesivamente pulidas quedan en el pasado.
Exatlón México Programa Completo 21 de octubre 2026: Hiroshi impone nuevos récords, un atleta del Equipo Azul sufre aparatoso incidente y el Equipo Rojo se desmorona
5 cortes femeninos de pelo corto para otoño-invierno 2026
- Bixie largo y texturizado
El híbrido perfecto que dominó los años 90 regresa con una silueta renovada. A medio camino entre el pixie y el bob, el bixie largo ofrece la ligereza de un corte corto pero conservando suficiente longitud para enmarcar el rostro o incluso recogerse sutilmente derás de las orejas.
- Soft Mullet
El rebelde corte mullet de los años 80 sigue su evolución hacia una vertiente mucho más sofisticada y femenina. El soft mullet se distancia de las versiones gráficas o extremas de temporadas pasadas para ofrecer un acabado mucho más difuminado y comercial.
- Bob corto desfilado
El bob es el rey indiscutible de las melenas cortas, pero este invierno se despoja de sus líneas rectas y compactas. El bob desfilado recurre a las capas invisibles para restar peso y aportar dinamismo.
- Pixie Shag
Para las amantes del verdadero pelo corto, el pixie shag se corona como la alternativa más moderna. Fusiona la estructura recortada del pixie tradicional con el juego desenfadado de capas escalonadas del icónico shaggy.
- Tuft Bob
Haciendo homenaje a la sofisticación del french bob, el nuevo tuft bob emerge como una mirada fresca e innovadora para los meses fríos. Con un largo que se asienta de manera elegante a la altura de la mandíbula, su secreto radica en incorporar sutiles mechones estratégicamente despeinados al final del contorno.
El éxito de estas tendencias radica en que no dependen de un peinado complicado para lucir con personalidad.