Reutiliza los tubos de papel higiénico y haz mini coronas para decorar esta Navidad
No tires estos elementos, ya que podrás utilizarlos para unos lindos adornos para la casa.
La Navidad es una de las fechas más esperadas por muchas personas, y es que si bien falta poco más de dos meses para la llegada de esta celebración que se comparte en familia y de la que nadie quiere perderse nada. Por otro lado, más allá del armado del árbol de Navidad, si hay algo que no puede faltar son pequeñas coronas, y por eso, te vamos a compartir la técnica DIY que consiste en reutilizar los tubos de papel higiénico.
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El Árbol de Navidad es algo que no puede faltar en las celebraciones de Navidad, teniendo en cuenta que representa un símbolo fundamental para las fiestas decembrinas y que combina tradiciones históricas, religiosas y familiares; y armarlo en casa fomenta el compartir, la ilusión y la creatividad entre los seres queridos. Además, cada elemento juega un rol clave y si bien se pueden comprar los adornos, hay otras técnicas mucho más efectivas.
No es necesario que gastes tanto dinero en adornos para Navidad y el árbol, teniendo en cuenta que se puede ahorrar mucho optando por materiales que tenemos en casa y que no puedes dejar pasar. En este caso, podrás reutilizar los tubos de papel higiénico que ya no utilizas y convertirlas en mini coronas para colocar en el árbol. Por eso, te compartiremos el paso a paso donde necesitas estos tubos de papel higiénico.
Materiales para las mini coronas
- Tubos de cartón de papel higiénico
- Pinceles
- Pintura de colores navideños
- Purpurina
- Grapadora
- Cinta de lazo estampado
- Pistola de pegamento
@yusmariserrano Corona Navieña con Tubos de Papel 🎄☃️#christmas #diycraft #diy #fypシ゚viral #craft #artesanato ♬ original sound - Yusmari 😜
Cómo hacer las mini coronas con papel higiénico
- Juntar cuatro rollos de papel higiénico para cada corona que quieras hacer
- Doblar el tubo desde el centro, asegurándose de mantener los extremos redondos y abiertos
- Grapa los bordes con la grapadora para unirlos
- Grapa cuatro de los tubos doblados para crear la forma de la corona
- Pintar el interior y exterior con los pinceles
- Añadir brillantina de colores sobre los rollos con cola blanca
- Pegar la cinta de lazo con la pistola de pegamento