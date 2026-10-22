Reutiliza los tubos de papel higiénico y haz mini coronas para decorar esta Navidad

La Navidad es una de las fechas más esperadas por muchas personas, y es que si bien falta poco más de dos meses para la llegada de esta celebración que se comparte en familia y de la que nadie quiere perderse nada. Por otro lado, más allá del armado del árbol de Navidad, si hay algo que no puede faltar son pequeñas coronas, y por eso, te vamos a compartir la técnica DIY que consiste en reutilizar los tubos de papel higiénico.

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El Árbol de Navidad es algo que no puede faltar en las celebraciones de Navidad, teniendo en cuenta que representa un símbolo fundamental para las fiestas decembrinas y que combina tradiciones históricas, religiosas y familiares; y armarlo en casa fomenta el compartir, la ilusión y la creatividad entre los seres queridos. Además, cada elemento juega un rol clave y si bien se pueden comprar los adornos, hay otras técnicas mucho más efectivas.

No es necesario que gastes tanto dinero en adornos para Navidad y el árbol, teniendo en cuenta que se puede ahorrar mucho optando por materiales que tenemos en casa y que no puedes dejar pasar. En este caso, podrás reutilizar los tubos de papel higiénico que ya no utilizas y convertirlas en mini coronas para colocar en el árbol. Por eso, te compartiremos el paso a paso donde necesitas estos tubos de papel higiénico.

Materiales para las mini coronas

Tubos de cartón de papel higiénico

Pinceles

Pintura de colores navideños

Purpurina

Grapadora

Cinta de lazo estampado

Pistola de pegamento

Cómo hacer las mini coronas con papel higiénico