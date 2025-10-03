TV Azteca te lleva directo al teatro a ver la puesta en escena “Contrabando”

TV Azteca te lleva a ver la obra de teatro “Contrabando”, el próximo domingo 5 de octubre en el teatro Rodolfo Usigli, ubicado en Coyoacán, Ciudad de México. Así que prepara tu mejor vestuario para poder pasar una noche llena de cultura.

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario, si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti:

¿De qué trata la puesta en escena “Contrabando”?

La obra de teatro Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda es un drama que explora la vida de tres mujeres (Damiana, Jacinta y Conrada) atrapadas en el mundo del narcotráfico en México, mostrando sus luchas, la violencia que experimentan y su búsqueda de resiliencia frente a la destrucción que deja este fenómeno.

