¿Atleta de Exatlón se candidatea para La Granja VIP? No creerás cómo es su entrenamiento

Al paso de las temporadas de Exatlón México, los fanáticos pueden dar cuenta de atletas inolvidables, pero pocos como Stefano Orsini, quien después de su participación en la cuarta temporada del reality sigue sorprendiendo a sus seguidores. Ahora, sus entrenamientos fuera de las arenas llamaron la atención porque parecen sacados de otro reality muy distinto: La Granja VIP.

¿Cómo entrena Stefano Orsini lejos de las pistas de Exatlón México?

Jean Stefano Orsini no necesita un gimnasio para mantenerse en forma. El exatleta de Exatlón México da muestra en redes cómo aprovecha su entorno para entrenar de manera creativa y exigente. Desde manejar un tractor hasta cargar pacas de paja, cada actividad se convierte en una oportunidad para ejercitarse y mantener el nivel físico que lo caracterizó en la competencia.

En una de las imágenes se le ve sentado sobre un tractor, mientras bromea con la idea de que todo momento es bueno para entrenar. En otra, carga pacas de heno como si fueran parte de un circuito del reality. Estas escenas muestran que su estilo de vida actual está muy ligado a la naturaleza y a labores propias de una granja.

¿Qué objetos usa Stefano Orsini en sus entrenamientos?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue verlo levantar una batería de automóvil como si fuera parte de una rutina de brazo, mientras su perro descansaba a su lado. En otras publicaciones, se le ve cargar una enorme penca de plátanos y apilar pacas de paja como parte de su rutina física. Estas rutinas poco convencionales recuerdan la intensidad con la que se viven los circuitos de Exatlón México, solo que ahora adaptadas a un escenario completamente distinto: el campo.

Instagram Stefano Orsini y su entrenamiento al natural

Aunque cabe mencionar que Stefano comparte con regularidad rutinas de entrenamiento realizadas dentro las instalaciones deportivas como gimnasios o centros especializados, con lo que mantiene completo su entrenamiento a un alto nivel.

Las imágenes de su día a día hacen pensar que Stefano encajaría perfectamente en un programa como La Granja VIP. Su estilo de vida actual, en el que combina deporte, naturaleza y labores físicas, parece una preparación ideal para un formato donde la vida rural es el centro de la competencia.

¿Cómo le fue a Stefano Orsini en Exatlón México?

Stefano Orsini participó en la cuarta temporada de Exatlón México como parte del equipo de los Héroes. Su deporte es el CrossFit y, aunque su aventura terminó pronto tras convertirse en el cuarto eliminado, dejó huella por su carisma y su entrega en cada circuito. Hoy, su nombre vuelve a sonar entre los fans gracias a esta faceta inesperada que lo muestra tan fuerte y competitivo como siempre, pero en un escenario muy distinto al de las playas de República Dominicana.