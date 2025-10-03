Mujer expone infidelidad de su novio con su mejor amiga: video

Una vez más las redes sociales piden sangre (en un sentido de funa) para este sujeto y la mejor amiga por acostarse. Una mujer expuso en un video en su cuenta de TikTok de haber sido traicionada por un pareja, quien se habría acostado con su mejor amiga, cuando esta ya estaba comprometida. Los usuarios de redes sociales contestaron enfadados y quieren que los culpables paguen. He aquí la historia completa.

¿Qué pasa en el video que expone a estos infieles?

El video que específicamente se hizo viral fue el del novio siendo confrontado por la pareja, pues este se encontraba en una habitación con la que ahora es su ex amiga. Según la explicación de la mujer traicionada en distintos videos en su cuenta de TikTok, el momento en el que los encontró fue demasiado tenso y tuvieron que intervenir más personas, como algunos padres y las amigas de la usuaria.

Claramente los ánimos de la joven estaban demasiado exaltados y se escucha cómo los confronta por haberse acostado. Sin embargo, por si la traición mostrada en infidelidad no era suficiente para causar descontento, la mejor amiga estaba comprometida. Es decir, su novio arruinó la relación propia y la de otra pareja que ya se había prometido consumar un amor a futuro.

¿Qué más se sabe de este video que muestra la infidelidad de este par de sujetos?

El momento viral no dura mucho, pues muestra solamente 27 segundos de la tan mencionada confrontación, sin embargo ya hay varios videos en el perfil (@kp.daissy_1) que tocan el tema a profundidad. Ante eso, las redes sociales se mostraron específicamente violentas contra el par de traidores y animaron a la chica en un momento tan desilusionante. No hay más información al momento y quienes estén con ganas de saber más del caso, deberán estar al pendiente de la cuenta de TikTok, que probablemente actualice las cosas en el futuro inmediato.