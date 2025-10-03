TV Azteca te lleva a ver a ¡LOS CALIGARIS!

TV Azteca te lleva a ver LOS CALIGARIS, el próximo viernes 3 de octubre en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones de la agrupación!

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti:

¿Quiénes son Los Caligaris?

Los Caligaris son originarios de Argentina y en el año 1997 empezaron con sus grandes éxitos, los cuales han encantado a millones de personas por su estilo único y original, que es una combinación de Rock y Ska, con una personalidad circense. Como dato curioso, el nombre del grupo se inspira en la leyenda de un payaso llamado “Caligaris”, quien murió en escena, pero continuó su actuación, simbolizando la filosofía del grupo de “divertir hasta el final”.