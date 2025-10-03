Qué pasó con Tzasna Carrasco, la atleta de Exatlón México que es diseñadora de modas

El universo de Exatlón México ha visto pasar a atletas con historias únicas dentro y fuera de las pistas. Una de ellas es Tzasna Carrasco, representante de Veracruz, quien conquistó a la audiencia por su entrega y carácter en la sexta temporada y en el All Star 2023. Pero su vida no se limita a los circuitos: también ha buscado abrirse paso en el mundo del diseño de modas y las artes.

¿Quién es Tzasna Carrasco de Exatlón México?

Nacida el 12 de enero de 1991 en Veracruz, Tzasna Carrasco Martínez es cinta negra en jiu-jitsu brasileño y ha representado a México en competencias nacionales e internacionales. Su disciplina y constancia la llevaron a obtener reconocimientos importantes, como su título de campeona mundial máster en 2024, un logro que refleja el alto nivel deportivo que ha alcanzado.

¿Cómo le fue a Tzasna Carrasco en Exatlón México?

Su paso por Exatlón México llegó en 2022, cuando se integró al Equipo Rojo en la sexta temporada. En aquella edición llegó hasta los cuartos de final, al quedar eliminada tras un duelo frente a su compañera Estephanie Solís. Posteriormente, regresó para el All Star 2023, donde volvió a demostrar su calidad, aunque su camino terminó el 2 de abril de ese año.

Desde su primera aparición, rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público gracias a su temple, su estrategia en las pistas y el carisma que transmitía cada vez que competía para el Equipo Rojo.

¿Qué hace ahora Tzasna Carrasco?

Además de seguir compitiendo en torneos de alto nivel, con grandes éxitos como lograr ser campeona mundial máster en 2024 Tzasna ha enfocado su energía en su gran pasión por la moda. Actualmente, combina su carrera como atleta profesional con su faceta de diseñadora, aunque en sus redes sociales podemos ver su paso por los torneos, algunos de sus entrenamientos y sus múltiples viajes, esto se combina con sesiones fotográficas donde luce diferentes atuendos y estilos que muestran su conocimiento de la moda y el diseño.

Tzasna también ha mostrado interés por el arte visual, en especial la pintura, actividad que desarrolla en sus tiempos libres. Su cuenta de Instagram se ha convertido en una ventana a su vida multifacética, donde el deporte, el diseño, la familia y el crecimiento personal se entrelazan de forma auténtica.