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TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego te invitan a MÉXICO SALSA FESTIVAL ¡Aquí toda la información!

TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego te invitan a vivir una noche llena de ritmo, pasión y la mejor salsa romántica… con quien tú quieras.

mexico salsa festival

Este 12 de abril, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar, bailar y revivir grandes éxitos de lo mejor de la salsa. Y lo mejor… ¡tenemos pases dobles para ti!

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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