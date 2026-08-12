Cómo hacer la manicura jelly de coco en casa este verano 2026

La manicura jelly de coco se puede hacer en casa con una base blanca lechosa de matiz cálido, una aplicación ligera de color y un top coat de alto brillo. El resultado recuerda al interior del fruto fresco y recupera la estética de las populares Coco Latte Nails, pero con un acabado más translúcido, ligero y luminoso: ideal para el verano 2026.

La clave de esta tendencia está en evitar el blanco puro y optar por un esmalte semitransparente que permita conservar cierta profundidad en la uña. El efecto jelly aporta precisamente esa apariencia ligeramente cristalina, mientras que el subtono cálido evita que la manicura se vea demasiado fría o artificial.

¿Cómo hacer la manicura jelly de coco paso a paso?

Para recrear esta manicura en casa no es necesario tener uñas largas. De hecho, las versiones más elegantes se llevan con uñas cortas, rectas en la parte superior y con las esquinas ligeramente redondeadas, una forma práctica que también ayuda a mantener el acabado durante más tiempo.



Prepara las uñas: retira cualquier resto de esmalte, lima los bordes y empuja suavemente las cutículas. Evita cortar la cutícula de forma agresiva para no provocar irritación. Define la forma: apuesta por uñas cortas y rectas, suavizando ligeramente las esquinas. Esta silueta reproduce el aspecto natural y pulido de la manicura de referencia. Aplica una base protectora: una capa fina de base ayuda a proteger la uña natural y proporciona una superficie uniforme para el color. Utiliza un blanco lechoso: el tono utilizado para recrear este efecto es un blanco suave con un ligero matiz amarillento. Su acabado permite conseguir un resultado más cálido y natural que un blanco óptico. Construye el efecto jelly: aplica una capa fina y deja secar según las indicaciones del producto. Si buscas mayor intensidad, añade una segunda capa, pero evita saturar la uña para conservar la transparencia característica del efecto. Sella con brillo: termina con un top coat de alto brillo para potenciar el efecto húmedo y cristalino de la manicura.

La especialista Jin Soon Choi, fundadora de JINsoon y una de las profesionales más reconocidas de la industria, ha defendido en sus propuestas el uso de tonos translúcidos y acabados naturales como una alternativa sofisticada para destacar la belleza de la uña. Este enfoque coincide con la estética de la manicura jelly, donde la transparencia es parte fundamental del resultado.

¿Por qué las uñas jelly de coco son tendencia este verano 2026?

El éxito de las Coco Jelly Nails se relaciona con dos tendencias que continúan ganando fuerza: las manicuras de apariencia natural y los tonos inspirados en alimentos y bebidas. Las Coco Latte Nails, por ejemplo, popularizaron una gama de blancos cremosos y beige que sustituyen al blanco puro por tonalidades más cálidas.

La versión jelly lleva esta estética un paso más allá al incorporar transparencia. En lugar de cubrir completamente la superficie de la uña, el color deja pasar parte de la luz y genera un efecto similar al de un esmalte acuoso. Esto hace que las manos se vean cuidadas sin que la manicura resulte excesivamente llamativa.

Para mantener la manicura durante más tiempo, los especialistas recomiendan hidratar diariamente las cutículas, evitar utilizar las uñas como herramientas y renovar la capa superior cuando pierda brillo. También es importante dejar que cada capa se seque correctamente antes de aplicar la siguiente.