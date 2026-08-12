Cómo eliminar el polvo de los muebles con solo 3 ingredientes

La limpieza del hogar es una de las tareas más importantes que tenemos dentro del hogar, teniendo en cuenta que debemos asegurarnos que sea un espacio ordenado y libre de suciedad y de polvo. Sin embargo, con el correr de los días, es muy común que los muebles se acumulen de polvo en la superficie y si no la eliminamos de manera inmediata, puede ser difícil de remover. En este caso, los especialistas compartieron cuáles son los tres ingredientes que podrás mezclar para dejar los muebles limpios.

Ventaneando | Programa completo 12 de agosto de 2026

No hay dudas que uno de los grandes enemigos que podemos encontrarnos en nuestra casa es la presencia del polvo, el cual se acumulará sobre todas las superficies, no solo en los pisos sino en los muebles y que si bien es difícil de observar, durante el verano y ante el reflejo del sol, notaremos cómo se ha acumulado suciedad y estaremos obligados a eliminarlo por completo.

El polvo en los muebles puede aparecer por diversos motivos, ya sea por la falta de limpieza en el lugar, por la presencia de viento y de corrientes de aire, como así también por la presencia de partículas que se impregnarán sobre la superficie y que será difícil de eliminar. Por eso, los especialistas compartieron cuáles son los tres ingredientes que es realmente efectivo y dejará las superficies totalmente impecables.

Ingredientes para esta mezcla mágica

1 cucharada de aceite de oliva

1 cuchara de vinagre blanco de limpieza

20 gotas de aceite esencial de lavanda

Agua

1 pulverizador de 500 ml

Cómo preparar y aplicar esta mezcla a los muebles