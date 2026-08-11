Cuál es el error que estás cometiendo en casa y multiplica los mosquitos en temporada de lluvias

El verano puede llegar a ser una de las estaciones del año muy elegidas y preferidas de muchas personas por diversos motivos, que tiene que ver con la posibilidad de disfrutar del sol, de la playa, la alberca y otras actividades al aire libre. Sin embargo, sabemos que estamos expuestos ante la invasión de los mosquitos que durante estos días de calor se harán muy presentes y debemos evitarlos y lo que no sabías, es que hay un error que estamos cometiendo y que contribuye a que estos mosquitos se multipliquen.

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Durante la época de verano y de las intensas lluvias, es muy común que aparezcan los mosquitos en nuestra casa, ya sea en el interior o en el jardín y que esto puede traer diversos problemas, alterando la tranquilidad, causando picaduras en adultos y niños, donde lo peor se dará en los más pequeños. Además, algunas de estas especies son transmisoras de enfermedades, por lo que debemos extremar cuidados.

Por otro lado, de acuerdoa lo que explicaron desde la Organización Mundial de la Salud, hay una raza de mosquitos que son considerados peligrosos para la sociedad y que el riesgo aumenta durante este verano. Estamos hablando del Aedes aegypti, que es el responsable de transmitir el dengue, Zika y chikungunya y que esto se debe a una serie de errores humanos que no debemos cometer para que no se multipliquen en nuestra casa.

Cómo se reproduce el Aedes aegypti

De acuerdo a lo que explicó la OMS, el

Aedes aegypti crece en ambientes urbanos, específicamente en recipientes de agua artificiales que se encuentran dentro y alrededor de las viviendas; y es por eso que hay errores que no debemos cometer para que este insecto no se multiplique durante el verano y que transmita enfermedades.

Cuál es el error que cometen las personas y que genera que se multipliquen los mosquitos

El error crítico que cometen las personas durante el verano es la falta de tapado, vaciado y cepillado de recipientes; teniendo en cuenta que los huevos de mosquitos se adhieren a las paredes internas y sobrevivirán durante meses, eclosionando con la lluvia. Además, la OMS explicó que los mosquitos colocan sus huevos cada pocos días en varios recipientes y esto multiplica los criaderos. Por eso, se recomienda eliminar el agua estancada, tapar recipientes o incluso lavarlos.