Stanley Milgram, psicólogo estadounidense: “La desaparición del sentido de responsabilidad es la mayor consecuencia de la sumisión a la autoridad”

La psicología es la ciencia que estudia la mente y la conducta y de una perspectiva histórica, se explica la complejidad de la disciplina debido a la naturaleza del objeto de estudio y, además, porque debe incluir e integrar en su cuerpo de conocimiento las bases biológicas de la mente y la conducta, el plano de las interacciones sociales y los diferentes cambios que ocurren a lo largo del ciclo vital, según la Universidad de La Serena (Chile).

Esta es una de las tantas definiciones que se pueden hallar sobre una de las disciplinas más importantes del mundo. Psicólogos y psicólogas han sentado las bases sobre las cuales la psicología se ha erguido y es ejecutada en la actualidad para el cuidado de la salud mental de gran parte de la sociedad.

¿Quién fue Stanley Milgram?

Entre los profesionales que dejaron su huella en la psicología se encuentra Stanley Milgram, un destacado psicólogo estadounidense que es conocido principalmente por sus influyentes experimentos sobre la obediencia a la autoridad y por el desarrollo del concepto de los "seis grados de separación", según destacan diversas fuentes bibliográficas.

#saludmentalyemocional #experimentosocial #psicologiayreflexion #psicologa ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya @somosadipa ⚡ El experimento social de Milgram: ¿obediencia o conciencia? ⚡ En los años 60, el psicólogo Stanley Milgram demostró algo perturbador: la mayoría de las personas es capaz de obedecer órdenes de una figura de autoridad incluso si eso significa dañar a otro ser humano. 👉 Participantes aplicaban supuestas descargas eléctricas de hasta 450 voltios solo porque “el investigador lo pedía”. El resultado: más del 60% llegó hasta el máximo nivel. Este hallazgo abrió un debate que sigue vigente: 💭 ¿Qué tan responsables somos cuando solo “seguimos órdenes”? 💬 ¿Tú te habrías detenido o habrías llegado hasta el final? #greenscreen

Los trabajos de Stanley Milgram siguen siendo pilares fundamentales para comprender la influencia social, la psicología de masas y la estructura de las redes humanas. Al respecto, en simples pero profundas frases de su autoría se puede tomar contacto con sus pensamientos y los resultados de sus investigaciones.

Stanley Milgram y una frase profunda

“La desaparición del sentido de responsabilidad es la mayor consecuencia de la sumisión a la autoridad” es una de las frases más profundas de Stanley Milgram. Con esta premisa, el psicólogo norteamericano se refiere al concepto de obediencia.

Con esta frase destaca que cuando una persona se somete por completo a una autoridad, deja de verse a sí misma como un agente autónomo responsable de sus propios actos y pasa a considerarse un simple instrumento que ejecuta las órdenes de un tercero.

En la actualidad, esta frase de Stanley Milgram se refleja cuando empleados, ciudadanos o profesionales justifican abusos, dilemas éticos o conductas injustas bajo la excusa de "solo seguir normas corporativas, algoritmos o instrucciones de un superior". Lo que el psicólogo nos intenta hacer ver es que al delegar su juicio moral a la estructura u organización, las personas desligan su conciencia individual del impacto real que generan sus decisiones.