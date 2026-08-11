Cómo decorar cupcakes inspirados en Demon Slayer; ideales para los cumpleaños de los niños

Una de las series animadas que se ha convertido tendencia entre los niños es ‘Demon Slayer’, un animé de origen japonés y que retrata la historia de un joven que decide convertirse en un cazador de demonios para vengar la muerte de su familia. Es tanta la popularidad que ha tenido que se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles y que más allá de hacer piñatas, podrás hacer una mesa dulce inspirados en estos personajes, como unos ricos cupcakes y cinco ideas para decorarlos.

Si bien Demon Slayer se estrenó en el año 2016, ha sido recientemente que su popularidad se ha dado en varias partes del mundo y se trata de un joven que ve como un demonio asesina a su familia y su hermana se convierte en uno de ellos, por lo que se une a los cazadores de demonios para vengarlos y recuperar a su hermana.

Por otro lado, gracias al éxito de esta serie, es que se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles y no puede faltar ya sea en la elaboración de la piñata como así también en la mesa dulce. En este caso, los cupcakes no pueden faltar y son pequeños pasteles individuales que son horneados en un molde de papel.

Consejos para decorar los cupcakes

Si te encuentras organizando un cumpleaños infantil inspirado en Demon Slayer, una de las mejores opciones es decorando unos ricos cupcakes para que incluyas en la mesa dulce y puedas sorprender a todos y es que son fáciles de hacer. Los expertos reposteros aconsejaron que la clave está en replicar los patrones textiles de los haoris de los personajes principales y sus elementos icónicos.

Ideas para decorar los cupcakes de Demon Slayer