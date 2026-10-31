Granjeros opinan quiénes son los más DÉBILES dentro de La Granja VIP y quién podría dejar el reality el domingo

La Granja VIP está por llegar a su novena semana, pero antes un nuevo Granjero abandonará el reality por decisión del público. En estos momentos, cinco participantes se encuentran en riesgo de ser eliminados y distintas versiones comienzan a correr dentro de la granja. Ahora, los Granjeros analizaron la situación de los nominados y también no nominados.

La charla estuvo protagonizada por Fernando Lozada y Rafael Mercadante, quienes se encontraron en las afueras del edificio principal. Los Granjeros llegaron a la conclusión de que dentro del reality hay participantes muy fuertes, pero aún hay otros débiles que se encuentran respaldados por su propia alianza.

¿Quiénes son los Granjeros más débiles de La Granja VIP ahora mismo?

“Aquí hay leones, pero también hay cebras”, comenzó diciendo Fernando. Luego comentó que esta charla también la tuvo con Julio Camejo y este último se refirió a Natalia Alcocer como una de las cebras del reality, es decir, una de las participantes más débiles que hay en estos momentos.

Daniela “Bebeshita” nomina a Pablo Montero para revivir el supuesto pasado que tuvieron; Natalia Alcocer se mostraba incómoda en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

Rafa Mercadante no se quedó callado y remarcó que el Equipo Resistencia ha estado protegiendo a Mono Osuna por mucho tiempo, tal y como el Equipo Disfuncional lo hizo con Natalia. Sin embargo, el actor agregó: “Mono lleva ahorita una ventaja: el ataque al Tío Pepe”, en referencia al suceso que tuvo como protagonista a Pablo Montero.

Fernando puso como ejemplo lo sucedido con Jawy Méndez durante la primera temporada. El Granjero también le había faltado el respeto al Tío Pepe, por lo que sus compañeros decidieron nominarlo. Como si fuese poco, el público dio su veredicto y esa misma semana terminó siendo eliminado. Los Granjeros intuyen que, por esta razón, Pablo Montero es el máximo candidato a dejar La Granja VIP en esta octava semana.

¿Quiénes son los nominados de la semana 8 de La Granja VIP?

Tras La Traición del viernes, Niurka Marcos, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras, Rafael Mercadante, Pablo Montero y Mario ‘Mono’ Osuna conforman la tabla definitiva de nominados de la semana 8 de La Granja VIP. Los cinco dependen del apoyo del público para continuar dentro de la competencia.

El último movimiento tuvo como protagonista a Julio Camejo, quien decidió salvar a Natalia Alcocer y colocar en su lugar a Mono Osuna. De esta manera, la actriz aseguró su permanencia una semana más, mientras que el exfutbolista deberá enfrentar nuevamente la decisión de los televidentes.

La Gala de Eliminación se llevará a cabo este domingo 1 de noviembre, cuando conoceremos quién abandona el reality antes del inicio de la novena semana. Aunque Fernando y Rafa señalaron a Pablo Montero como un posible eliminado, la decisión final estará en manos del público.