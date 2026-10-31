Despídete de las sombras grises: estos son los tonos en tendencia para el 2027

Durante mucho tiempo las sombras grises se posicionaron como las preferidas debido a que brindaban una mirada más profunda. Sin embargo, las tendencias de maquillaje para el próximo año nos invitan a desplazarlas para darle paso a nuevos tonos para los ojos

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La piel con el paso del tiempo comienza a perder firmeza por lo que las técnicas de maquillaje son muy importantes. En este sentido es que se deja de lado las sombras grises sobre todo para mujeres mayores de 50 años ya que lo que se busca es iluminar los ojos.

Teniendo esto en cuenta es que los maquilladores manifiestan que es importante elegir sombras de ojos que acompañen el tono de piel y el color del iris, y que no generen un contraste excesivamente duro.

¿Cuáles son los tonos de sombras recomendados?

Los profesionales recomiendan usar los siguientes tonos:

Champán: comenzamos con el champán que es un tono luminoso y versátil. Al tener matices beige y dorados suaves pues brinda claridad al párpado móvil. Puedes combinarlo con maquillajes naturales y de día.

Bronce suave: otra de las opciones es el bronce suave que brinda calidez y definición.Aplica sobre el párpado móvil y difuminar hacia la cuenca con una brocha pequeña.

Malva rosado: llegamos a la última recomendación que es un tono con matices rosados y violetas, pero no es estridente. Se recomienda para un maquillaje delicado y quieren destacar ojos verdes, azules o marrones.

Los tonos deben iluminar.|Canva

Otro de los consejos que debes tener en cuenta es la técnica de maquillaje ya que lo que buscas es un acabado hermoso. Lo que debes hacer es preparar el párpado colocando prebase o un poco de corrector para que los productos se adhieran mejor.

Difumina los bordes aplicando el tono principal con una brocha suave y evita dejar líneas marcadas. El brillo intenso debe ser colocado en el centro del párpado o en el lagrimal vas a colocar el acabado luminoso. No lo extiendas en todos los pliegues.

Por último, te recomendamos que utilices un delineado marrón o bronce para dar profundidad sin necesidad de endurecer como lo hacen los colores negros o el trazado muy grueso.