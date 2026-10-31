El collar princesa no va más: este es el accesorio que es tendencia este otoño 2026

El accesorio que gana protagonismo este otoño de 2026 es el choker opulento: una gargantilla exagerada y suntuosa que cubre buena parte del cuello. Frente al collar princesa (de largo clásico y caída discreta), esta pieza apuesta por el volumen, las formas contundentes y los materiales que captan la atención.

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La tendencia de otoño 2026 se relaciona con una mirada maximalista de la joyería: los accesorios dejan de ser un detalle secundario para convertirse en el centro del estilismo. En las propuestas de moda, las piezas de gran tamaño pueden aportar carácter a prendas sobrias y funcionar como un punto focal, especialmente durante los meses fríos, cuando los abrigos y los tejidos de otoño dominan el vestuario.

¿Cómo es el choker opulento que se lleva este otoño 2026?

El choker opulento se distingue por su estructura ancha y su presencia visual. Puede ser rígido o flexible, liso o decorado, y suele quedar ajustado alrededor del cuello, aunque algunos diseños se extienden sobre la zona de la clavícula.

Estas son sus características:



Volumen y tamaño: las gargantillas son anchas y cubren una parte importante del cuello.

las gargantillas son anchas y cubren una parte importante del cuello. Acabados llamativos: aparecen superficies doradas o plateadas, texturas martilladas, piedras y detalles ornamentales.

aparecen superficies doradas o plateadas, texturas martilladas, piedras y detalles ornamentales. Diseños escultóricos: las formas curvas, geométricas o de aspecto arquitectónico aportan una estética contemporánea.

las formas curvas, geométricas o de aspecto arquitectónico aportan una estética contemporánea. Inspiración suntuosa: algunas versiones recuerdan a piezas vintage o joyas de apariencia barroca, con una presencia más teatral.

La asesora de imagen y los especialistas en estilismo suelen recomendar equilibrar los accesorios protagonistas con prendas de líneas simples. En este caso, esa regla práctica ayuda a que el choker destaque sin competir con demasiados elementos del conjunto.

¿Cómo combinar un choker grande para lograr un look otoñal?

La clave para llevar esta gargantilla está en dejar que sea el accesorio principal. No hace falta sumar otras joyas grandes: una pieza llamativa puede ser suficiente para actualizar una combinación clásica.



Con suéter de cuello alto: elige un choker que contraste con el tejido y que tenga una estructura definida. Conviene comprobar que no quede incómodo ni demasiado apretado.

elige un choker que contraste con el tejido y que tenga una estructura definida. Conviene comprobar que no quede incómodo ni demasiado apretado. Con camisa abierta: el escote despejado permite que la gargantilla se luzca y aporta un aire más sofisticado.

el escote despejado permite que la gargantilla se luzca y aporta un aire más sofisticado. Con vestido negro: un diseño metálico o con textura convierte un atuendo sencillo en una propuesta de noche.

un diseño metálico o con textura convierte un atuendo sencillo en una propuesta de noche. Con blazer: una pieza de gran tamaño puede reforzar la silueta y sumar personalidad a un conjunto de sastrería.

Como criterio de estilismo, el choker opulento funciona mejor cuando se acompaña de un escote que permita apreciarlo y de prendas que no recarguen el resultado. Así, el collar deja de ser un complemento discreto y se convierte en el protagonista del look otoñal.