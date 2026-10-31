3 ideas para hacer un álbum de las Guerreras K-pop

Para las fanáticas/os de Las Guerreras K-pop pues te traemos una gran idea para que las lleves a todos lados. Pues con algunos materiales vas a poder crear un álbum casero para coleccionar a Rumi, Mira y Zoey.

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Esta es una forma divertida de poder llevar a tus personajes favoritos guardados. Además, no necesitarás gastar mucho dinero ya que con materiales de casa puedes obtener grandes resultados.

¿Cómo hacer un álbum de las Guerreras K-pop?

Mini Álbum de Photocards con una Caja de Cereal

En el mundo del K-pop lo que no puede faltar son las tarjetas coleccionables o photocards por lo que puedes crear un archivador compacto con cartón. Lo que debes hacer es desarmar una caja de cereal vacía y recorta dos rectángulos iguales para las tapas, unidos por una tira delgada que servirá como el lomo.

Luego vas a pegar hojas de cartulina dobladas como acordeón dentro del lomo agrega unos bolsillos transparentes o de papel en cada página para colocar las tarjetas. Diseña la portada con tus cazadoras de demonios favoritas y añade detalles brillantes o glitter para darle el auténtico estilo de un álbum oficial.

Álbum de Figuritas Tradicional (Formato Imprimible)

La segunda opción consiste en diseñar o descargar un formato de hojas numeradas. Luego imprime el cuadernillo principal en papel ilustración o cartulina delgada.

Después deberás imprimir los personajes y las escenas que deseas en papel adhesivo. Las cortas en rectángulos y las colocas dentro de sobres de papel realizados a manos para simular un paquete sorpresa. Puedes colocarles números para ir organizándolas.

Mini Librito de una Sola Hoja (Álbum para Colorear y Stickers)

La última opción es económica y divertida. El procedimiento consiste en tomar una hoja de papel de tamaño carta. Mediante una técnica de plegado y un pequeño corte al centro, puedes doblar la hoja para que se transforme mágicamente en un mini librito de 8 páginas sin necesidad de usar pegamento.

Los contornos pueden ser dibujados de las Guerreras K-pop para tener páginas interactivas.